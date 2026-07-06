TP.HCM sáp nhập 2 viện, trường vào Học viện Cán bộ

Ngày 6.7, tại hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thông qua đề án sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM.

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, việc sắp xếp nhằm tập trung nguồn lực, khắc phục tình trạng phân tán giữa các đơn vị sự nghiệp, đồng thời xây dựng một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tham mưu chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Hiện Học viện Cán bộ TP.HCM trực thuộc Thành ủy, Viện Nghiên cứu phát triển trực thuộc UBND TP.HCM, còn Trường Đoàn Lý Tự Trọng thuộc Thành đoàn TP.HCM. Dù đều là các đơn vị sự nghiệp có chức năng hỗ trợ, 3 đơn vị lại thuộc các đầu mối quản lý khác nhau, dẫn đến nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất và nhân lực chưa được phát huy tối đa, thiếu sự liên thông giữa nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 7 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành siêu đô thị với quy mô dân số hơn 14 triệu người, yêu cầu đối với công tác đào tạo cán bộ và nghiên cứu chính sách ngày càng cao. Thành phố cần một thiết chế đủ năng lực vừa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vừa thực hiện nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn và tham mưu các chính sách phát triển trong bối cảnh mới.

Đề án đánh giá việc sáp nhập sẽ tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa nghiên cứu và giảng dạy. Theo đó, các kết quả nghiên cứu chiến lược của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM sẽ được chuyển hóa trực tiếp thành nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học và dữ liệu phục vụ hoàn thiện thể chế, tham mưu chính sách.

Ngược lại, quá trình đào tạo sẽ gắn chặt với thực tiễn quản lý, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Học viện Cán bộ TP.HCM từ 21 đơn vị còn 10 đơn vị

Theo phương án được trình, sau sáp nhập, đơn vị mới vẫn giữ tên Học viện Cán bộ TP.HCM. Học viện sẽ thực hiện đồng thời chức năng của trường chính trị cấp tỉnh, đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội.

Riêng Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM không sáp nhập mà được chuyển nguyên trạng về Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Đáng chú ý, bộ máy sau sắp xếp được tinh gọn đáng kể. Từ 21 đơn vị hiện có của 3 đơn vị, Học viện Cán bộ sau sáp nhập còn 10 đơn vị (gồm 3 phòng, 3 khoa, 1 Viện Nghiên cứu phát triển, 2 trung tâm và 1 Trường Đoàn Lý Tự Trọng trực thuộc).

Trong đó, Viện Nghiên cứu phát triển được tổ chức lại theo hướng tinh gọn các đầu mối, tập trung vào nghiên cứu thể chế, chính sách phát triển kinh tế, quản lý đô thị và chính sách văn hóa - xã hội; đồng thời bổ sung các lĩnh vực nghiên cứu về hội nhập quốc tế, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng tiếp tục được duy trì với tư cách đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ TP.HCM để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề xuất điều chỉnh phương án trước đây về việc giao trụ sở của trường cho địa phương, thay vào đó sẽ giữ lại làm cơ sở phục vụ công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thanh thiếu nhi của thành phố và khu vực phía nam.

Về nhân sự, đề án dự kiến Học viện Cán bộ TP.HCM sau sáp nhập có 246 biên chế, trước mắt sử dụng nguyên trạng đội ngũ hiện có. Sau khi bộ máy đi vào hoạt động ổn định, Học viện sẽ tiếp tục rà soát vị trí việc làm, quản lý biên chế và thực hiện lộ trình tinh giản theo quy định.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản của Viện Nghiên cứu phát triển và Trường Đoàn Lý Tự Trọng để quản lý, khai thác hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Cán bộ TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tham mưu chính sách ngang tầm khu vực, phục vụ quá trình phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.