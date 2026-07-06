Kinh tế TP.HCM tăng trưởng 8,55%, thu ngân sách hơn 477.000 tỉ sau nửa năm

Nội dung trên được nêu trong báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trình Ban Chấp hành tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 7 diễn ra sáng 6.7.

Theo tờ trình, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 1,55 triệu tỉ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 309.800 tỉ đồng, tăng 9,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,1%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 11,5%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 967.500 tỉ đồng, tăng 13,2%. Du lịch phục hồi mạnh với doanh thu gần 214.000 tỉ đồng, tăng 63,9%; lượng khách quốc tế đạt 6,39 triệu lượt, tăng 58,1%, trong khi khách nội địa đạt hơn 27,3 triệu lượt.

Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 7 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế là môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. TP.HCM thu hút hơn 7,5 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng tới 89% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng, thành phố có 31.166 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,27%, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM lần đầu tiên vào tốp 100 thế giới.

Về tài chính - ngân sách, thu ngân sách nhà nước đạt 477.173 tỉ đồng, bằng 59,4% dự toán năm. Thành phố đã phân bổ toàn bộ 147.599 tỉ đồng vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng giao và giải ngân khoảng 51.637 tỉ đồng, tương đương 35% kế hoạch.



Nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỉ đồng được khởi công hoặc triển khai, tạo động lực mở rộng không gian phát triển.

Đáng chú ý, công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng đạt kết quả nổi bật. Theo báo cáo, TP.HCM đã hoàn thành xử lý hoặc có hướng xử lý đối với toàn bộ 838 dự án thuộc diện rà soát theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.

TP.HCM khởi công loạt dự án trọng điểm dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đô thị năng động, nghĩa tình.

Dù vậy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nhìn nhận áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 còn rất lớn. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn; tiến độ giải ngân đầu tư công, công tác quy hoạch, quản lý đất đai và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ.

Trong 6 tháng cuối năm, TP.HCM xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai và đầu tư; phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh.

Cùng với đó là thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đẩy mạnh nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng hội nhập quốc tế để tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 và cả giai đoạn 2025 - 2030.