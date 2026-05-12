TP.HCM yêu cầu giảm chi 10%, phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng

Để đạt được kế hoạch này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký chỉ thị số 45 yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư công, siết quản lý thu ngân sách và cải cách thủ tục hành chính tiến tới hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng.

Thành phố sẽ tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời theo đúng quy định.

Đồng thời, thành phố cũng dự kiến quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài; áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định; tăng cường chống thất thu, trọng tâm là quản lý hóa đơn điện tử, hoàn thuế, thương mại điện tử, nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, thành phố sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế.

TP.HCM ra chỉ thị thực hiện kế hoạch thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng

UBND TP.HCM giao cơ quan Thuế TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương tham mưu giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đến từng đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ từng quý. Theo dõi, đánh giá tình hình thu hàng tháng; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp, biện pháp điều hành phù hợp.

Về quản lý chi ngân sách địa phương, chỉ thị yêu cầu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, đồng thời phấn đấu tiết kiệm thêm 5% để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển. TP.HCM cũng định hướng nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên hơn 50% tổng chi ngân sách địa phương.

Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì rà soát tổng thể cơ cấu chi ngân sách thành phố giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu phương án tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, phấn đấu giữ dưới 50% tổng chi, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển tiệm cận 70%; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách dự phòng và bổ sung ngân sách, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, hạn chế phát sinh ngoài dự toán và không để ảnh hưởng đến cân đối ngân sách.

Để hoàn thành mục tiêu trên, TP.HCM sẽ tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất

Sở Nội vụ TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND TP.HCM rà soát, tham mưu quản lý chặt chẽ các đoàn đi nước ngoài sử dụng ngân sách. Chỉ xem xét cử đoàn đi khi thật sự cần thiết, bảo đảm có kế hoạch, mục đích chuyến đi, thành phần, kinh phí theo đúng quy định và có sản phẩm đầu ra cụ thể. Mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức tối đa 2 đoàn/năm; trường hợp đặc thù phải báo cáo Thường trực UBND TP xem xét, cho ý kiến.

Về đầu tư, chỉ thị cũng yêu cầu rà soát toàn bộ, cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 so với giai đoạn 2021 - 2025, chỉ giữ lại các dự án trọng tâm, trọng điểm thật sự hiệu quả. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án giảm ùn tắc giao thông, thoát nước, chống ngập, ô nhiễm môi trường, xây dựng trường học và di dời nhà ở ven kênh rạch.