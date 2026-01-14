TP.HCM thu ngân sách 'khủng' từ đất

Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 18 dự án, tổng số nguồn thu ngân sách ước tính 63.996 tỉ đồng; khu vực Bình Dương cũ có 46 dự án, tổng số nguồn thu ước tính 7.485 tỉ đồng và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 7 dự án, tổng số nguồn thu ước tính 4.116 tỉ đồng.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang trình UBND TP.HCM phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại địa chỉ số 765 và 751/8 Hồng Bàng, với số thu dự kiến 83 tỉ đồng.

Trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM thẩm định phương án giá đất tại dự án Trung tâm thương mại Ven Sông Tân Phong thuộc Khu dân cư Ven Sông, Khu chức năng số 4 (đô thị mới Nam TP.HCM), với số thu dự kiến 150 tỉ đồng.

Dự án Khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng tại số là 360 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long, số thu dự kiến 682 tỉ đồng.

Dự án BT xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Năm 2025, TP.HCM thu ngân sách "khủng" từ nhà đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, hiện UBND TP đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 lô đất (ký hiệu 1 - 2, 1 - 3) thuộc khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm do nằm trong lõi Trung tâm tài chính quốc tế dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá lô đất thuộc khu chức năng số 3 (ký hiệu 3 - 5) có diện tích 6.446 m2. Hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá 3 lô đất (1 - 2, 1 - 3, 3 - 5) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh dự thảo chứng thư tư vấn định giá.

UBND TP.HCM cũng đang phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đất thu hồi của Công ty Sobexco, với nguồn thu ước tính 291 tỉ đồng. Theo phương án đấu giá đã được phê duyệt, khu đất sẽ được tổ chức cuộc đấu giá trong thời gian tới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 597.475,7 m2 đất tại phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tổng số tiền trúng đấu giá là 7.728 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều dự án tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, cấp sổ hồng. Hơn 46.346 tỉ đồng vốn bồi thường được giải ngân, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm.

Trong năm, sở đã thực hiện cấp 885.760 sổ hồng. Trong đó, cấp lần đầu cho tổ chức và cá nhân là 966 sổ hồng, đăng ký biến động nhà đất cho tổ chức và cá nhân 827.234 sổ, cấp cho người mua nhà dự án 57.560 sổ.