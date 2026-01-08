'Cò đất' bủa vây, giá đất quê nghèo tăng chóng mặt

Làng quê "dậy sóng" vì đất

Những ngày gần đây, nhiều con đường làng ở các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An (Nghệ An) trở nên nhộn nhịp khác thường khi rất nhiều người đến đây tìm hiểu đầu cơ đất ở. Hiện tượng bất thường này xuất hiện ngay sau khi UBND tỉnh Nghệ An có văn bản đồng ý chủ trương cho phép khảo sát để xây dựng khu công nghiệp VSIP 4 nằm ở địa bàn 3 xã này.

Rất nhiều người và xe ô tô kéo đến khu đấu giá đất ở Rú Cụp, xã Đại Huệ để tìm hiểu và mua bán đất ẢNH: K.HOAN

Sáng 7.1, khu đất ở Rú Cụp, xã Đại Huệ đã được đấu giá, hàng trăm người là giới đầu cơ, môi giới có mặt khiến vùng quê này bỗng trở nên nhộn nhịp. Hàng trăm xe ô tô đậu kín các lối đi. Nhiều nhóm người tụ tập bàn bạc, trao đổi chuyển nhượng các lô đất đã được quy hoạch và đấu giá đất ở. Một số lô đất sau khi thỏa thuận đã được đặt cọc để chuyển nhượng.

Trong vai người đi mua đất, phóng viên được một người đàn ông giới thiệu là chủ lô đất diện tích 265 m², rao bán 3,9 tỉ đồng. "Hôm qua, giá mới 3,75 tỉ đồng, nếu anh không chốt, ngày mai sẽ lên 4,2 tỉ ngay", người này nói.

Một người đàn ông và một phụ nữ khác cũng rao lô đất 252 m², giá 2,95 tỉ đồng, kèm theo lời khuyên "anh nên chốt sớm vì giá đất ở đây đang tăng vù vù".

Những người rao bán đất cho rằng, khu công nghiệp mở ra, khu vực này làm nhà trọ cho công nhân thuê sẽ mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trên thực tế, khu công nghiệp VSIP 4 chỉ mới ở giai đoạn khảo sát và nhiều khả năng không nằm gần khu vực này vì ở đây quỹ đất khá hẹp.

Toàn cảnh khu đất ở Rú Cạp đang gây sốt ẢNH: K.HOAN

Vùng quê vốn ít người biết đến này bất ngờ được giới đầu cơ và môi giới bất động sản đổ xô kéo đến tìm hiểu, giao dịch, đẩy giá đất "lên trời" khiến người dân địa phương bất ngờ.

Một người dân ở đây cho biết, khu vực này vốn là đồng ruộng, khá heo hút. Cách đây khá nhiều năm, chính quyền cho làm hạ tầng để đấu giá đất ở. Có hơn 20 lô đất ở diện tích từ 245 - 300 m2 đã được đấu giá từ năm 2015. Đến nay, mới chỉ có 1 hộ dân ở địa phương đến làm nhà ở, số lô còn lại đã được mua qua bán lại nhiều lần và giá đã tăng gấp nhiều lần so với trước.

"Như lô này, chỉ có 245 m2 nhưng sáng nay họ đang rao bán 3,6 tỉ đồng. Giá này chỉ có người nơi khác chứ dân chúng tôi ở đây làm sao mua nổi", người này nói.

Giá đất bị đẩy lên cao khiến những gia đình ở địa phương có nhu cầu mua đất cho con làm nhà ở gặp khó vì không thể tiếp cận được, trong khi những người đầu cơ (sinh sống ở nơi khác) mua xong chờ bán kiếm lời chứ không ở.

Một lãnh đạo xã Đại Huệ cho biết, khu đất đấu giá Rú Cụp đã đấu giá thành công 53 lô với giá khởi điểm cho lô thấp nhất là 911 triệu đồng. Đợt đấu giá mới đây tổ chức vào ngày 6.12.2025, lô đất 252 m2 được đấu lên 1,9 tỉ đồng và hiện nay đang được rao bán lại 2,95 tỉ đồng.

Cần tỉnh táo trước tâm lý đám đông

Một nhà đầu tư bất động sản ở Nghệ An cho rằng tại các địa bàn đang sốt đất, quỹ đất ở đang rất lớn, hạ tầng còn hạn chế, tốc độ đô thị hóa chưa cao. Do đó, nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư ít kinh nghiệm đang có xu hướng chạy theo tâm lý đám đông để đầu tư bất động sản sẽ có nguy cơ gặp nhiều rủi ro.

Xe ô tô của giới đầu cơ và môi giới xếp kín các lối đi ẢNH: K.HOAN

"Việc đánh giá tiềm năng của một khu vực không nên chỉ dựa vào tâm lý đám đông vì rất dễ bị thao túng "đừng bỏ lỡ cơ hội" mà nên căn cứ vào các yếu tố nền tảng như hạ tầng giao thông, hệ thống tiện ích xã hội, khả năng thu hút dân cư và triển vọng phát triển kinh tế trong dài hạn...

Nhà đầu tư vội vàng xuống tiền khi chưa đánh giá đúng tiềm năng phát triển thực tế của khu vực thì nguy cơ rủi ro là rất cao và phải gánh hậu quả nặng nề nếu bong bóng bất động sản bị vỡ", người này khuyến cáo.

Ngoài ra, những hình thức mua bán "lướt sóng" hiện tiềm ẩn nguy cơ về pháp lý khi một quyết định trúng đấu giá đất hoặc giấy tờ viết tay được bán qua nhiều lần nhưng chưa được phép chuyển nhượng bởi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mới đây, một số người chuyển nhượng đất ở P.Vinh Lộc, Nghệ An đã mua nhầm một số lô đất bị dính quy hoạch. Khi sự việc đã rồi mới phát hiện ra và xảy ra tranh chấp, xử lý rất khó khăn.

"Nhà đầu tư nên bình bĩnh, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của lô đất cần chuyển nhượng để tránh rủi ro về sau. Khi xuống cọc rồi, thậm chí đã thanh toán tiền mới phát hiện lô đất có vấn đề thì rất khó xử lý vì chủ lô đất trước đó đã biết trước được nên khó để tin rằng họ có thiện chí để giải quyết vấn đề theo hướng hoàn toàn có lợi cho người mua", người này cho hay.