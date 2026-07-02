Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sáng 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026) với chủ đề "TP.HCM - Sáng mãi tên Người".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cùng dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Về lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo TP.HCM. Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, chức sắc tôn giáo, kiều bào, các cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện tổ chức quốc tế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trò chuyện với đại biểu dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại tá Trần Thăng Phúc, cán bộ lão thành cách mạng đến dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các đại biểu lực lượng Công an nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo chương trình, các đại biểu sẽ theo dõi chương trình nghệ thuật chào mừng, sau đó Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đọc diễn văn kỷ niệm.

Tiếp đó, đại diện công dân TP.HCM và thế hệ trẻ TP.HCM phát biểu chia sẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và tặng Thành ủy TP.HCM tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM mời nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp dự lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước lễ kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 2.7.1976, Quốc hội ra quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM. Đây là phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Sau 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương MTTQ Việt Nam đến viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).