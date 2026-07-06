Toàn bộ taxi, xe buýt ở TP.HCM phải dùng năng lượng sạch năm 2030

Đây là những chỉ tiêu quan trọng trong chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030 được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thông qua tại hội nghị lần thứ 7, diễn ra ngày 6.7.



Theo tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, việc ban hành chương trình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố hướng đến mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điểm đáng chú ý của chương trình là xây dựng hệ thống 22 chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện đến năm 2030.

Trong đó, thành phố đặt mục tiêu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý.

Lĩnh vực giao thông cũng được đặt mục tiêu chuyển đổi mạnh khi toàn bộ xe buýt và taxi sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng không khí.

Đến năm 2030, 100% xe buýt và taxi phải sử dụng năng lượng sạch ẢNH: B.T.N

Đối với xử lý nước thải, thành phố phấn đấu khoảng 80% lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý tập trung đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Ở lĩnh vực chất thải rắn, mục tiêu được đặt ra là trên 90% rác sinh hoạt được tái chế hoặc xử lý bằng công nghệ hiện đại, giảm dần tỷ lệ chôn lấp. Đồng thời, 100% chất thải nguy hại và chất thải y tế phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Chương trình cũng hướng đến việc thay đổi thói quen tiêu dùng khi 100% trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn và khu du lịch sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế nhựa dùng một lần.

Ngoài ra, TP.HCM đặt mục tiêu duy trì độ che phủ rừng khoảng 11%; nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu tiêu thụ điện lên khoảng 15 - 18%, hướng đến 25%; đồng thời bảo đảm 100% người dân khu vực đô thị được tiếp cận thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung

Để hoàn thành các mục tiêu trên, TP.HCM sẽ rà soát, phân vùng môi trường trên toàn địa bàn, kiểm soát chặt các nguồn phát thải, từng bước di dời các cơ sở sản xuất không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

Song song đó là đầu tư mở rộng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; cải tạo các tuyến sông, kênh, rạch ô nhiễm; tăng cường kiểm soát chất lượng không khí và nguồn nước tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao.

Một định hướng lớn được nhấn mạnh là chuyển từ xử lý chất thải sang phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo đó, TP.HCM sẽ đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung theo công nghệ hiện đại, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ rác, hạn chế tối đa việc chôn lấp trực tiếp.

Thành phố cũng khuyến khích phát triển khu công nghiệp sinh thái, mô hình sản xuất sạch hơn, nông nghiệp tuần hoàn nhằm giảm phát sinh chất thải ngay từ quá trình sản xuất.