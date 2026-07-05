TP.HCM miễn phí xe buýt, sao hành khách còn phải định danh?

Từ 1.7, TP.HCM chính thức triển khai chương trình miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Lượng hành khách sử dụng xe buýt tại TP.HCM được ghi nhận tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Danh sách các tuyến buýt miễn phí

Theo Trung tâm QLGTCC, trong ngày 3.7, toàn mạng lưới đã thực hiện 17.736 chuyến xe, đạt 99,6% kế hoạch, phục vụ 282.995 lượt hành khách, bình quân khoảng 16,7 hành khách mỗi chuyến.

So với ngày 2.7, sản lượng hành khách tăng 3%; so với ngày đầu triển khai chính sách (1.7) tăng 2%. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ tuần trước (26.6), lượng khách tăng tới 37%; còn so với cùng ngày năm 2025, sản lượng hành khách tăng 35%.

Qua Tổng đài 1022, trong ngày 3.7, Trung tâm tiếp nhận 21 cuộc gọi của người dân, chủ yếu liên quan đến việc hỏi đáp thông tin về hoạt động xe buýt.

Trong đó, nhiều hành khách trải nghiệm dịch vụ xe buýt miễn phí không khỏi thắc mắc vì sao quy trình vẫn đòi hỏi tiếp viên hướng dẫn quét thẻ, xác thực hoặc định danh thông tin. Đại diện Trung tâm lý giải việc định danh, xác thực nhằm huẩn bị cho giai đoạn áp dụng chính thức hệ thống quản lý mới trong thời gian tới.

Cụ thể, quy trình này được chia làm hai giai đoạn nhằm giúp người dân dễ dàng thích nghi. Giai đoạn đầu tiên từ 1.7 - 30.9. Trong ba tháng này, việc định danh và xác thực hoàn toàn không bắt buộc. Hành khách vẫn được hưởng chính sách miễn phí vé ngay cả khi chưa thực hiện các bước này. Các tiếp viên chỉ đang khuyến khích mọi người phối hợp quét thẻ nhằm giúp hành khách làm quen trước với quy trình, tránh bỡ ngỡ khi bước sang giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn hai, kéo dài từ 1.10 đến hết 31.12. Lúc này, việc thực hiện định danh hoặc xác thực lượt đi sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc để hành khách được hưởng chính sách miễn phí vé xe buýt.

Quy trình định danh thực tế rất đơn giản và linh hoạt với 3 phương thức xác thực để hành khách lựa chọn. Cách thứ nhất là sử dụng thẻ ngân hàng đã được liên kết sẵn trên ứng dụng MultiGo. Cách thứ hai là quét qua ví điện tử cũng đã liên kết trên ứng dụng này. Nếu không sử dụng hai hình thức trên, hành khách có thể chọn cách thứ ba là dùng thẻ Căn cước (CCCD) hoặc mã QR căn cước hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Đơn vị vận hành cũng lưu ý thêm, việc yêu cầu định danh hoàn toàn không phải để phục vụ cho mục đích thu tiền vé của hành khách. Mục tiêu cốt lõi của hoạt động này là nhằm ghi nhận chính xác số lượt người sử dụng xe buýt, từ đó phục vụ cho công tác thống kê, đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ và kịp thời nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai.