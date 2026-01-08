Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải hiện đại tại VWS

Chiều 7.1, Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã tiếp đón gần 100 tân thủ khoa tiêu biểu của nhiều trường đại học thuộc chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 của Báo Tiền Phong đến giao lưu, tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM).

Đây là lần đầu tiên các tân thủ khoa được trải nghiệm thực tế, trực quan công nghệ xử lý môi trường tại một trong những khu xử lý rác hiện đại bậc nhất của TP.HCM.

Các tân thủ khoa học tập, tìm hiểu tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ẢNH: CTV

Từ công nghệ hiện đại đến xu hướng kinh tế tuần hoàn

VWS với vai trò là nhà tài trợ đồng hành hằng năm, gửi lời chúc mừng đến gần 100 tân thủ khoa xuất sắc được xét nhận học bổng chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025. Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến khu xử lý rác của VWS.

Theo đó, bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại bậc nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Hiện mỗi ngày, Khu liên hợp Đa Phước đang tiếp nhận và xử lý trung bình 4.000 - 4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, với công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày.

Bãi rác Đa Phước áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ ẢNH: CTV

Ngoài quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều tầng nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi ô nhiễm, VWS còn triển khai hệ sinh thái xử lý tuần hoàn như tái chế rác, xử lý nước rỉ rác.

Bên cạnh đó, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.

Song song, công ty còn thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn bằng việc thu hồi khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp để phát điện. Nguồn năng lượng này hiện được sử dụng cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

"Chúng tôi đã ứng dụng hầu hết các công nghệ hiện đại nhất tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, với mục tiêu cao nhất là xử lý rác hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng", đại diện lãnh đạo VWS cho biết.

Ông Kevin Moore chia sẻ thông tin về công nghệ xử lý rác và định hướng kinh tế tuần hoàn với các tân thủ khoa ẢNH: CTV

Lá phổi xanh trong lòng khu xử lý chất thải

Trong buổi tham quan, các tân thủ khoa được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost...

Với nhà máy xử lý nước công nghệ MBR với công suất 3.000 m3/ngày, đêm, các bạn trẻ đều ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy nước rỉ rác từ màu đen, sau khi xử lý trở nên trong vắt như nước lọc và được dùng để tưới cây, rửa xe, rửa đường phục vụ sinh hoạt tại khu liên hợp.

Gần 100 tân thủ khoa tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý chất thải ẢNH: CTV

Các tân thủ khoa còn được tham quan khu sinh thái xanh đầy sức sống như vườn cây xanh, vườn thú. Tại đây, rất nhiều loại cây được trồng và tưới tiêu từ nguồn đất, nước đã xử lý, còn khu vườn thú trải dài quanh khu liên hợp quy tụ nhiều động vật đáng yêu như hươu, nai, chim công... tạo nên không gian xanh mát, gần gũi và thân thiện.

Bạn Phạm Anh Thư (sinh viên năm nhất Trường đại học Cần Thơ) cho biết, lần đầu tiên được tham quan bãi rác Đa Phước, điều khiến cô ấn tượng nhất là quy mô và công nghệ xử lý rác hiện đại, đặc biệt là việc khối lượng rác thải khổng lồ có thể được nén và xử lý một cách khoa học, hiệu quả.

"Em thật sự bất ngờ khi biết rằng một tấn rác thải có thể được xử lý, nén lại chỉ còn một thể tích rất nhỏ. Điều đó giúp em hình dung rõ hơn giá trị của công nghệ và công sức phía sau việc bảo vệ môi trường", Thư nói.

Các tân thủ khoa tham quan nhà máy xử lý nước rỉ rác công nghệ MBR tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước ẢNH: CTV

Với các tân thủ khoa, chuyến tham quan đã khiến các bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường sống.

Từ những hành động rất nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác bừa bãi, mỗi người đều có thể góp phần tạo ra những thay đổi lớn. Các bạn mong muốn sẽ lan tỏa ý thức tích cực này trong cộng đồng, để môi trường ngày càng xanh, sạch và bền vững hơn.

Công ty VWS thường xuyên đồng hành và tài trợ cho các chương trình ý nghĩa, trong đó có học bổng Nâng bước thủ khoa do Báo Tiền Phong sáng kiến, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tiếp sức cho tài năng trẻ và cộng đồng.

Gần 100 tân thủ khoa tiêu biểu của nhiều trường đại học thuộc chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 ẢNH: CTV

Ngoài học bổng, VWS còn đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương cho vay vốn không lãi suất; các hoạt động hỗ trợ y tế, xây nhà tình thương tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành.

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TP.HCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, VWS phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước với dự định xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến là 420 triệu USD với công nghệ tiên tiến từ các nước G7 - G8. Bên cạnh đó, dự án ủ kỵ rác, thu khí gas phát điện tại khu chôn lấp đã bắt đầu vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của bộ phận kỹ thuật, mang lại tương lai đột phá trong lĩnh vực xử lý môi trường.



