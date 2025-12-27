TP.HCM tặng 7.500 vé máy bay, tàu xe cho công nhân về quê đón tết

Hàng nghìn chuyến bay, tàu, xe đưa công nhân về quê ăn tết

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026, các cấp công đoàn tại TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều chương trình ý nghĩa. Trọng tâm là chương trình "Tết sum vầy" gắn với "Chợ tết công đoàn - Xuân 2026", mang đến không khí tết ấm áp cho hàng chục nghìn đoàn viên.

Ở cấp Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức quy mô lớn, cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, sản phẩm 0 đồng, cùng nhiều hoạt động như: tặng phiếu mua hàng, quà tết; giảm giá hàng hóa tiêu dùng; tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao; thay dầu xe miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

TP.HCM được phân bổ 300 vé máy bay một chiều, áp dụng cho đoàn viên, người lao động và 1 người thân đi cùng (vợ/chồng, cha mẹ, con). Mỗi vé kèm theo 1 suất quà trị giá 300.000 đồng. Các chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Nội Bài (Hà Nội), Vinh (Nghệ An) và Phú Bài (Huế).

Tặng hàng ngàn vé máy bay, tàu xe cho công nhân về quê ăn tết ẢNH: UYỂN NHI

Ngoài ra, 1.200 vé tàu hỏa khứ hồi (ghế ngồi mềm điều hòa), dành cho đoàn viên, người lao động và không quá 3 người thân đi cùng. Mỗi vé kèm 1 suất quà trị giá 300.000 đồng. Các ga đi phía nam gồm: Sài Gòn, Dĩ An (TP.HCM), Biên Hòa (Đồng Nai); ga đến phía bắc từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội.

Ở cấp thành phố, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê đón tết. Cụ thể, hỗ trợ 2.000 vé tàu hỏa, đi ga Sài Gòn (có thể đón tại ga Dĩ An hoặc ga Biên Hòa); ga đến từ Hà Tĩnh trở ra Hà Nội (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội)

Ngoài ra, TP.HCM còn tặng 500 vé máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Nội Bài (Hà Nội) và Vinh (Nghệ An); cùng khoảng 3.500 vé xe khách (TP.HCM cũ 2.000 vé, Bình Dương cũ 1.000 vé, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 500 vé). Điểm xuất phát tại TP.HCM, điểm đến từ Phú Yên cũ đến Hà Nội.

Cùng với chương trình hỗ trợ phương tiện, TP.HCM tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, công đoàn quan tâm đến các khu nhà trọ, vận động chủ nhà trọ thực hiện tốt việc miễn, giảm giá thuê trọ cho công nhân dịp tết.

"Xây tết 2026" đến 500 công nhân vệ sinh môi trường ở TP.HCM

Sáng 27.12, chương trình "Xây tết 2026" do Báo Nhân Dân, Trung tâm Báo chí TP.HCM và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons phối hợp tổ chức đã mang tết sớm đến 500 công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM.

Tại chương trình, công nhân được trao quà tết, chăm sóc sức khoẻ, cắt tóc miễn phí..., trước thềm năm mới.

"Xây tết 2026" dự kiến chăm lo cho 8.000 lao động ở TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Ông Lê Vân Việt, Tổ trưởng Trạm trung chuyển rác Thạnh Xuân, chia sẻ: "Nhiều lần đón giao thừa trên nóc xe tải rác, nhìn thấy đường phố sạch đẹp, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được đóng góp một phần nhỏ bé vào diện mạo của TP.HCM chào đón năm mới. Tôi thay mặt anh chị em đồng nghiệp cảm ơn "Xây tết 2026" đã mang lại không khí gần gũi, ấm áp và sum vầy trước thềm năm mới".

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần xây dựng Coteccons, phát biểu tại chương trình "Xây tết 2026" dành cho công nhân vệ sinh môi trường đô thị ẢNH: UYỂN NHI

Tại TP.HCM, chương trình "Xây tết 2026" dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 lao động, gồm 1.000 công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị, 7.000 công nhân xây dựng.

Trên cả nước, chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 30.000 công nhân tại 72 công trường của Công ty Coteccons, cùng 1.000 công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội và Đà Nẵng.