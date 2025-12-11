Phát động phong trào thi đua năm 2026 chào mừng các sự kiện lớn của đất nước

Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định chủ đề phong trào thi đua năm 2026 là: "Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa nghị quyết của Đảng, MTTQ và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống".

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam động viên người lao động thi công đường dây 500 kV mạch 3 ẢNH: XUÂN HÙNG

Phong trào thi đua diễn ra trong 2 đợt, gồm:

Đợt 1 (1.1 - 30.6.2026), hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên; tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Đợt 2 (1.7 - 31.12.2026), thi đua chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Đình Khang, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh phong trào tập trung tuyên truyền sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; phát huy truyền thống giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, thi đua góp ý xây dựng văn kiện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy trí tuệ, bản lĩnh và vai trò tiên phong của công nhân trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn sẽ tích cực tham gia hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào lớn như: "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số"; "Bình dân học vụ số"; "Phát triển kết cấu hạ tầng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Đẩy mạnh các phong trào truyền thống của công đoàn như: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; triển khai mạnh mẽ chương trình "Sáng kiến số" trong đoàn viên, người lao động. Đoàn viên, người lao động được vận động học tập, nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ "công nhân số".

Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân

Điểm nổi bật của phong trào thi đua lần này là khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân. Các điển hình tiên tiến sẽ được phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đặc biệt là sáng kiến có giá trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cán bộ công đoàn sẽ thi đua đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác; sâu sát cơ sở, lắng nghe đoàn viên; chủ động đề xuất mô hình, giải pháp mới; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và phát triển hệ sinh thái số phục vụ đoàn viên. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai sẽ được đẩy mạnh, nhất là tại cơ sở có nhiều đoàn viên, nhằm kịp thời điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua năm 2025.

Công đoàn các cấp cũng tập trung nâng cao chất lượng công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống, nâng cao phúc lợi và đảm bảo việc làm bền vững. Nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt ở khu vực ngoài nhà nước, được yêu cầu triển khai quyết liệt hơn; đồng thời huy động nguồn lực chăm lo đoàn viên dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu người đứng đầu công đoàn các cấp nâng cao trách nhiệm trong tổ chức phong trào thi đua, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện; đẩy mạnh truyền thông và kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.