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Thời sự

Đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu

Trong ngày 9.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện thêm 5 hài cốt và 2 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến nay lên 16.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 9.7, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), lực lượng làm nhiệm vụ đã tập trung toàn đội để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong ngày, lực lượng đã đào một hố sâu khoảng 2 m, dài 5 m, ngang 3 m, với khối lượng đất được đưa lên khoảng 50 m³. Kết quả, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật.

Như vậy, tính đến chiều 9.7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại khu vực công viên Lê Thị Riêng là 16.

Tìm thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng,nâng tổng số lên 16 - Ảnh 1.

Ngày 9.7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm thêm được 5 bộ hài cốt liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, sáng cùng ngày, việc mở rộng khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng bước sang giai đoạn mới. Lực lượng Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực rãnh mộ dài khoảng 25 m.

Tại hiện trường, từng ô khai quật được đánh dấu, ghi nhận hiện trạng trước khi bóc tách thủ công. Việc này nhằm bảo đảm quá trình tìm kiếm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn sót lại dưới lòng đất.

Tìm thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng,nâng tổng số lên 16 - Ảnh 2.

Công tác cất bốc được thực hiện kỹ lưỡng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc mở rộng phạm vi khai quật được thực hiện trên cơ sở thông tin do nhân chứng cung cấp, các dấu hiệu phát hiện tại hiện trường và kết quả đối chiếu tư liệu. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm thêm hài cốt liệt sĩ mà còn thu thập các dấu vết, di vật có giá trị phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính.

Trong quá trình khai quật, khi phát hiện dấu hiệu nghi là hài cốt hoặc di vật, lực lượng làm nhiệm vụ chuyển sang thao tác thủ công. Từng mảnh vải, mẫu vật hoặc dấu vết còn sót lại đều được đánh dấu, ghi chép và bảo quản theo quy trình chuyên môn.

Theo kế hoạch, ngày mai 10.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả cất bốc sẽ được công bố sau 16 giờ cùng ngày.

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