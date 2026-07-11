'Thân nhân liệt sĩ đang ngày đêm gửi gắm niềm tin vào các đội K'









Sáng 11.7, trong chuyến thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã động viên cán bộ, chiến sĩ các đội K thuộc Quân khu 7 đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.



Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hiện trường, thăm hỏi lực lượng đào tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 11.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Báo cáo với đoàn công tác, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết cán bộ, chiến sĩ các đội K đang tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sức khỏe và tinh thần của lực lượng làm nhiệm vụ được bảo đảm. Cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng tiếp tục công việc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sau nhiều giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ các đội K thấm mệt, hỗ trợ nhau uống nước ngay tại hiện trường ẢNH: THÚY LIỄU

Vui mừng khi đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm

Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, cho biết riêng đơn vị có hơn 35 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngay sau lễ triển khai, đơn vị đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, trách nhiệm của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ đều giữ vững tinh thần, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Lực lượng đang tham gia công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là các đội K thuộc Quân khu 7

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Mỗi khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, anh em đều rất xúc động và vui mừng vì đã góp phần đưa các cô, các chú, các bác về nơi an nghỉ trang nghiêm hơn", trung tá Lý Minh Vân chia sẻ.



Theo trung tá Lý Minh Vân, quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trước khi triển khai khai quật, các cơ quan chức năng đã thu thập, đối chiếu hình ảnh tư liệu, tổ chức hội thảo, khảo sát thực địa và ứng dụng các phương pháp kỹ thuật hiện đại để khoanh vùng vị trí.

Các dữ liệu và kết quả khảo sát ban đầu đã hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ xác định hướng tìm kiếm, triển khai công việc hiệu quả và hạn chế việc đào tìm dàn trải.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện liên tục, không kể nắng mưa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh công tác chuyên môn, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm theo đúng chế độ, tiêu chuẩn của quân đội và quy định của Nhà nước. Các bữa ăn hằng ngày được kiểm soát về định lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng được bồi dưỡng thêm để bảo đảm sức khỏe trong suốt quá trình tìm kiếm, quy tập.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đồng hành

Động viên cán bộ, chiến sĩ các đội K, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Các cán bộ, chiến sĩ cẩn thận đào từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đạo lý uống nước nhớ nguồn, tình cảm của nhân dân và quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn sâu đậm. Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ, đang ngày đêm gửi gắm niềm tin vào các đồng chí, vào lực lượng của chúng ta", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý chặng đường phía trước còn dài, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của mưa gió, thời tiết bất lợi và điều kiện làm việc kéo dài. Ông đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

"Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân khu 7 và TP.HCM sẽ luôn sát cánh cùng các cán bộ, chiến sĩ đội K để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất, trọn vẹn nhất đối với sự hy sinh của các liệt sĩ", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.