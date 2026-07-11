Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tìm liệt sĩ bằng trách nhiệm và trái tim người lính

Ngày 11.7, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Chủ trì buổi lễ có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham dự còn có trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ. Đoàn dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại hiện trường đào tìm mộ liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau buổi lễ, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác dâng hương tại các địa điểm trong công viên Lê Thị Riêng, đồng thời đến thăm, động viên lực lượng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả

Tại hiện trường, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh công tác thương binh, liệt sĩ luôn được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm từ những năm kháng chiến.

Sáng 11.7, đội quy tập hài cốt phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong không khí cả nước hướng đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

"Đây là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng, cao cả, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công. Thế hệ hôm nay phải làm hết sức mình, nỗ lực cao nhất để thực hiện chủ trương của Đảng, đáp lại mong mỏi của nhân dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đáng chú ý, trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện di vật mang thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, thuộc Tiểu đoàn 1 Long An. Theo đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đây là một trong những đơn vị nổi tiếng của Quân giải phóng, có truyền thống chiến đấu kiên cường và từng ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc tiếp tục tìm kiếm, xác minh danh tính không chỉ góp phần thực hiện trọn vẹn chính sách đối với liệt sĩ và thân nhân, mà còn bổ sung những tư liệu quý, làm rõ hơn một giai đoạn lịch sử hào hùng của quân đội, Quân khu 7 và các đơn vị tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hiện trường và trao đổi với cán bộ thực hiện nhiệm vụ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Công việc này phải được tiến hành tận tâm, bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và cả trái tim của người lính. Các đồng chí cần tiếp tục quyết tâm, động viên nhau, đồng thời giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và quan tâm hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.

Có thể còn 2 rãnh mộ song song

Báo cáo với đoàn công tác, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết sau 5 ngày tìm kiếm, đến ngày 11.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc được 29 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 13 hài cốt có di vật đi kèm.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và thông tin đơn vị 962. Qua giải mã phiên hiệu, bước đầu xác định đơn vị 962 là Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, tham gia chiến đấu trong đợt 1 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra nhà quàn, nơi quàn các hài cốt liệt sĩ được quy tập ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Quá trình khai quật cho thấy hài cốt được chôn thành hai lớp. Tại lớp thứ nhất, phần lớn di vật được nhận định là của các đơn vị quân giải phóng tham gia chiến đấu trong đợt 1 Tết Mậu Thân 1968.

Ở lớp thứ hai, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ biệt động tham gia tiến công những mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn như Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và Đài truyền hình.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, đề xuất tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Rãnh mộ thứ nhất được xác định dài khoảng 50 m, rộng 3 m và sâu khoảng 3,5 m.

Từ hình ảnh tư liệu của Hãng thông tấn AP, lực lượng chức năng nhận định có thể còn hai rãnh mộ nằm song song, so le với rãnh thứ nhất. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai thận trọng, trên cơ sở đối chiếu hình ảnh, tài liệu lịch sử và dấu vết tại hiện trường.

Tặng quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, lực lượng làm nhiệm vụ bóc tách từng lớp đất, sàng lọc kỹ nhằm hạn chế tối đa việc làm xáo trộn hài cốt và di vật. Những hài cốt có thể phân tách sẽ được đặt vào từng tiểu quách; trường hợp không thể tách riêng sẽ được đưa vào quách chung.

"Việc bóc tách từng lớp giúp xác định chính xác hơn số lượng hài cốt, vị trí chôn cất, đồng thời tạo điều kiện đối chiếu di vật, nhận diện phiên hiệu các đơn vị từng tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân năm 1968", thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết.

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp các cơ quan chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm ADN của toàn bộ hài cốt được tìm thấy.

Đối với trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, mẫu ADN của thân nhân đã được thu thập để xét nghiệm, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, nhất là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965 - 1968.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tặng quà cho nhân chứng hỗ trợ công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Khi có kết quả phân tích ADN từ các hài cốt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đối chứng với mẫu của thân nhân để xác định danh tính. Các đơn vị cũng tiếp tục phối hợp ban liên lạc truyền thống, cựu chiến binh và địa phương tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác xác minh.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương sáng 11.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện cán bộ, chiến sĩ các đội K thuộc Quân khu 7 trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Theo thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, sức khỏe và tinh thần của lực lượng làm nhiệm vụ được bảo đảm; cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng tiếp tục công việc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.