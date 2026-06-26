Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt văn nghệ sĩ khu vực phía nam

Chương trình gặp mặt văn nghệ sĩ khu vực phía nam năm 2026 do đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì.



Chương trình còn có sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đông đảo văn nghệ sĩ tiêu biểu trong và ngoài quân đội tại khu vực phía nam.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định văn học, nghệ thuật luôn là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội. Đội ngũ văn nghệ sĩ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp gỡ các văn nghệ sĩ tại hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM ẢNH: MẠNH THẮNG

Theo đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những tác phẩm viết về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời gian qua đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, văn học, nghệ thuật đang đứng trước cả thời cơ và thách thức mới. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để xuyên tạc lịch sử, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ phải tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp.

Từ thực tiễn đó, đội ngũ văn nghệ sĩ cần sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh chân thực công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần xây dựng sức mạnh mềm quốc gia trong thời kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: MẠNH THẮNG

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả chiến lược phát triển văn hóa trong quân đội. Trong đó, chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ đi thực tế, thâm nhập đơn vị, tiếp cận đời sống bộ đội.

Bên cạnh đó, quân đội sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chương trình gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ khu vực phía nam năm 2026 là dịp để các văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: HỮU TÂN

Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam; đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sáng tác, quảng bá tác phẩm.

Từ đó, tiếp tục cho ra đời nhiều công trình có giá trị về đất nước, con người Việt Nam, lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.