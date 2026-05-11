Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn

Đình Huy
11/05/2026 11:34 GMT+7

Ngày 11.5, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (11.5.1946 - 11.5.2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Dự buổi lễ có, đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn- Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ôn lại truyền thống 80 năm của ngành tuyên huấn quân đội; đồng thời khẳng định cống hiến của ngành tuyên huấn 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội cần thực hiện tốt các nội dung: thấu suốt và kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII...

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, văn hóa. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành tuyên huấn quân đội phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là lực lượng nòng cốt, tiên phong tiến hành công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn- Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

"Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm cho công tác tư tưởng, văn hóa thực sự là “linh hồn, mạch sống”, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân", đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh nhiệm vụ thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội; nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn “đi trước, mở đường” nhằm thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho bộ đội.

Nghiên cứu, đề xuất, tiến hành hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, để phong trào thi đua quyết thắng phát triển mạnh mẽ trong toàn quân bằng những mô hình đặc sắc, cách làm sáng tạo, trở thành hình mẫu của phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, nâng tầm công tác tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu ngành tuyên huấn quân đội tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành tuyên huấn quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

