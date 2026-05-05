Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03

Đình Huy
05/05/2026 16:38 GMT+7

Theo Bộ Quốc phòng, sáng 5.5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tiến độ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 tại Nhà máy Z111.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 có thiết kế tiên tiến, tính năng chiến - kỹ thuật hiện đại. Xe có một số ưu điểm vượt trội về khả năng bảo vệ, khả năng cơ động và hệ thống vũ khí, khí tài.

Hình ảnh về xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03

Đặc biệt, xe được tích hợp các hệ thống bảo vệ hiện đại, có khả năng tự động phát hiện các yếu tố gây hại và tự động kích hoạt chế độ bảo vệ, giúp nâng cao khả năng bảo vệ cho kíp xe và bảo đảm an toàn cho bộ đội trong chiến đấu như: hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói; hệ thống phòng, chống các tác nhân hóa học, hạt nhân; hệ thống chữa cháy tự động khóa động lực; hệ thống tự động kích hoạt chế độ bảo vệ cho kíp xe. Xe có khả năng cơ động với tốc độ lớn nhất 85 km/giờ…

Quá trình thực hiện, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao Nhà máy Z111 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, chế tạo sản phẩm. 

Nhà máy đã tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ phục vụ chế tạo xe XTC-03, bảo đảm đúng tiến độ, đến nay đã hoàn thành chế tạo, tổng lắp toàn bộ xe cơ sở; tiến hành khởi động, chạy không tải và thử nghiệm tính năng của một số hệ thống trên xe, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03

Kết luận hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z111 đã chủ động triển khai dự án xe XTC-03, bảo đảm tiến độ; đồng thời yêu cầu đơn vị tích cực phối hợp với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) để hoàn thành các thủ tục mở mới nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá mẫu xe làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trước ngày 31.5.2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z111 tiếp tục làm chủ công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa; phấn đấu hoàn thành xe XTC-03 hoàn chỉnh để thử nghiệm, nghiệm thu, kịp thời đưa sản phẩm tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Xe XCB-01 và XTC-02 sắp được Bộ Quốc phòng sản xuất hàng loạt hiện đại ra sao?

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Việt Nam chế tạo sắp được Bộ Quốc phòng đưa vào sản xuất hàng loạt đều là những loại xe hiện đại, tính cơ động cao.

