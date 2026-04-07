Xe XCB-01 và XTC-02 sắp được Bộ Quốc phòng sản xuất hàng loạt hiện đại ra sao?

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân, ngày 7.4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất loạt xe chiến đấu bộ binh XCB-01 và xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02.



Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, dự án xe XCB-01 đã chính thức hoàn tất thử nghiệm ở giai đoạn 2, với các chỉ tiêu kỹ chiến thuật đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu đề ra. Không chỉ dừng lại ở kết quả thử nghiệm, hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã được kích hoạt đồng bộ từ hệ thống tài liệu kỹ thuật, dây chuyền công nghệ đến nguồn cung vật tư ổn định cả trong và ngoài nước.

Theo lộ trình, quy trình nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng sẽ hoàn tất vào tháng 4.2026. Đến nay, hàng chục xe đã được sản xuất đưa vào sử dụng thử nghiệm thực tế tại đơn vị và tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Đây là bước kiểm chứng quan trọng nhất trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Trong khi đó, dự án XTC-02, dòng xe thiết giáp chở quân chiến đấu cũng ghi nhận bước tiến đáng kể. Đây là công nghệ phức tạp, lần đầu tiên được nghiên cứu, chế tạo trong nước. Dự án XTC-02 sẽ hoàn tất phê duyệt lại cấu hình, tính năng kỹ chiến thuật và nghiệm thu tới đây với tiến độ sản xuất tương tự như dự án XCB-01.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuẩn bị chu đáo mọi mặt để sản xuất loạt xe; các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương nghiệm thu xe XCB-01, XTC-02 cấp Bộ Quốc phòng xong trong tháng 4.2026; bảo đảm dây chuyền sản xuất chính quy, hiện đại, nguồn nhân lực, vật tư kỹ thuật... để sản xuất loạt trang bị cho các đơn vị.

Xe XCB-01 và XTC-02 hiện đại ra sao?

Theo các thông tin đã được công bố, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được trang bị pháo chính cỡ 73 mm với 40 viên đạn, cùng súng máy song song PTK 7,62 mm với 2.000 viên đạn, súng máy phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn. Ngoài ra, xe có tên lửa chống tăng B72, pháo nòng trơn 72 ly.

Hỏa lực của xe XCB-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau.

XCB-01 có 1 kíp lái gồm 3 người: 1 người lái xe, 1 trưởng xe và 1 pháo thủ để điều khiển các hỏa lực của xe. Ngoài ra, xe còn chở thêm 8 chiến sĩ bộ binh với trang thiết bị đầy đủ. Các chiến sĩ bộ binh khi được chở trên xe có thể cùng kíp lái của xe tăng cường hỏa lực để áp chế địch qua các hệ thống được cấp cho chiến sĩ bộ binh.

Ưu điểm của dòng xe này là tính cơ động rất cao, tốc độ rất lớn, chiến đấu ở mọi địa hình từ đồng bằng, đồi núi, dưới nước. Quá trình tác chiến, xe rất nhanh chóng chở bộ binh thọc sâu, chiếm lĩnh trận địa. Trong trường hợp bị bao vây, xe sẽ nhanh chóng tiếp ứng, thu hồi bộ binh an toàn nhất để đưa về hậu phương và sử dụng phương án tác chiến phù hợp hơn.

Khi xe bị chiếu xạ laser thì sẽ cảnh báo, khi bị địch tấn công thì có đạn khói bắn ra che khuất tầm nhìn của địch và các hệ thống tường nhiệt trong xe làm lệch hướng hệ thống đường đạn, đảm bảo an toàn cho xe trong quá trình hành quân.

Hỏa lực của xe XTC-02 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, xe thiết giáp chở quân XTC-02 dài 7,185 m, rộng 2,76 m, cao 2,225 m, có khoảng sáng gầm xe 400 mm. Xe được trang bị súng máy cao xạ 12,7 mm và đại liên 7,62 mm; kíp xe gồm 3 người và chở được 9 chiến sĩ, khối lượng chiến đấu 12,7 tấn.

Vận tốc lớn nhất mà XTC-02 đạt được ở đường nhựa là 95 km/giờ, vận tốc bơi lớn nhất là 12 km/giờ, có dự trữ hành trình lên đến 800 km.

Khả năng vượt vật cản của xe ở nơi có dốc đứng là 31 độ, sườn nghiêng 25 độ, vượt hào rộng 0,8 m, vượt vách đứng 0,4 m; vỏ xe được trang bị chống đạn 7,62 x 39 mm xuyên lõi thép; kính chống đạn 7,62 x 54 mm xuyên lõi hợp kim.

Xe dùng hợp số cơ khí, 9 số tiến, 1 số lùi; có hệ thống điều khiển hỏa lực tự ổn định cân bằng, bám bắt mục tiêu, bắn trong khi hành tiến cả ban ngày và ban đêm.

Phạm vi góc tầm âm 13 độ - 65 độ, phạm vi góc hướng 360 độ, bám bắt mục tiêu khi vận tốc xe nhỏ hơn hoặc bằng 30 km/giờ, bắn trúng mục tiêu với vận tốc xe nhỏ hơn 20 km/giờ.

Xe có hệ thống phát hiện và phòng, chống tác nhân hóa học, phóng xạ, hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser, hệ thống chữa cháy tự động, phóng đạn khói. Ngoài ra, xe có đài vô tuyến điện VRU812S nhảy tần cấp chiến thuật sóng cực ngắn cùng bộ thông thoại nội bộ.