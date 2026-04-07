Bộ Quốc phòng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng loạt xe quân sự

Đình Huy
07/04/2026 13:00 GMT+7

Sáng 7.4, tại Hà Nội, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất loạt xe quân sự.

Theo Bộ Quốc phòng, báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, dự án xe quân sự đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 2, các chỉ tiêu kỹ - chiến thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị

ẢNH: BQP

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho sản xuất loạt đang được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện hệ thống tài liệu kỹ thuật, dây chuyền công nghệ đến bảo đảm nguồn vật tư.

Theo kế hoạch, quy trình nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng dự kiến hoàn tất trong tháng 4.2026. Sau đó, sản phẩm sẽ được đưa vào sản xuất, phục vụ thử nghiệm thực tế tại đơn vị trước khi tiến tới sản xuất hàng loạt.

Đối với dự án xe chở quân, các kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy phương tiện bảo đảm tính cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và được nghiên cứu, chế tạo trong nước. Dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục phê duyệt và nghiệm thu trong thời gian tới, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị tham gia dự án đã chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn tất nghiệm thu theo kế hoạch; bảo đảm dây chuyền sản xuất đồng bộ, chính quy cùng nguồn nhân lực và vật tư kỹ thuật; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức sản xuất loạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuẩn hóa trụ sở quân sự cấp xã trên cả nước

Ngày 31.3, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các cơ quan về triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

