Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuẩn hóa trụ sở quân sự cấp xã trên cả nước

Đình Huy
31/03/2026 16:05 GMT+7

Ngày 31.3, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các cơ quan về triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã báo cáo về công tác xây dựng, thiết kế mẫu trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã; công tác loại khỏi biên chế, xử lý công trình doanh trại trong Bộ Quốc phòng; kết quả nghiên cứu, đề xuất cải tiến, sản xuất quân trang phù hợp với khí hậu và thực tiễn sinh hoạt, chiến đấu của bộ đội.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc kiểm tra mẫu quân trang tại hội nghị

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã chỉ đạo Viện Thiết kế tiến hành nghiên cứu, đề xuất thiết kế trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã phải đáp ứng điều kiện làm việc, sinh hoạt, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đối với quân trang, Cục Quân nhu cho biết, các sản phẩm quân trang hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng của bộ đội, bảo đảm tính thống nhất, chính quy trong toàn quân. Trong điều kiện hiện nay, có thể áp dụng nguyên vật liệu mới cùng công nghệ, kỹ thuật mới để sản xuất các sản phẩm quân trang. Trước mắt, tập trung nghiên cứu màn, võng đa dụng, ba lô, áo bông, chiếu cói, vải may quân trang...  

Phát biểu kết luận, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh thiết kế mẫu trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm thống nhất về quy mô công trình, hình thức kiến trúc, công năng sử dụng..., đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị, xây dựng nhanh, thống nhất trên phạm vi cả nước. 

Đối với công tác nghiên cứu, đề xuất cải tiến quân trang, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan tính toán nhiều phương án nhằm bảo đảm gọn, nhẹ, bền, đa dụng, thuận tiện trong hành quân và cơ động.

Tin liên quan

Nghiên cứu cơ cấu lại ngân sách, xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Ngày 24.3, tại Hà Nội, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính quân đội (25.3.1946 - 25.3.2026). Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Quân công hạng nhì tặng Cục Tài chính.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Quốc phòng trụ sở quân sự Cấp xã Quân trang quân đội
