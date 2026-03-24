Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang:

Nghiên cứu cơ cấu lại ngân sách, xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Đình Huy
24/03/2026 15:12 GMT+7

Ngày 24.3, tại Hà Nội, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính quân đội (25.3.1946 - 25.3.2026). Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Quân công hạng nhì tặng Cục Tài chính.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tài chính quân đội đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong 80 năm qua.

Nghiên cứu cơ cấu lại ngân sách, xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng nhì tặng Cục Tài chính

ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, ngành Tài chính quân đội luôn phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, kinh tế quốc phòng, kịp thời bảo đảm nguồn lực tài chính cho quân đội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Những năm gần đây, ngành Tài chính quân đội đã linh hoạt, nhạy bén, chủ động tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo luật Ngân sách nhà nước, tạo bước đột phá căn bản trong lập dự toán, phân bổ ngân sách, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu ngành Tài chính quân đội chủ động tạo lập nguồn lực, phát huy mọi cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế thực chất, hiệu quả.

Nghiên cứu cơ cấu lại ngân sách, xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm

ẢNH: BQP

Nghiên cứu, đề xuất phương án cơ cấu lại ngân sách, đầu tư xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị. Xây dựng cơ cấu chi ngân sách quốc phòng hợp lý, phù hợp với tiềm lực và yêu cầu quốc phòng trong từng giai đoạn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu ngành Tài chính quân đội huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc phòng; ưu tiên các chương trình, dự án trọng điểm của đất nước, quân đội. Thực hiện nghiêm quy trình phân bổ dự toán, cấp phát và thanh quyết toán ngân sách. Xây dựng, ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định và hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính mới, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp quân đội.

Đồng thời, xây dựng ngành Tài chính quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục Tài chính vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Tiếp tục điều chỉnh, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của cơ quan, đơn vị tài chính các cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu...

Đại tướng Phan Văn Giang: Tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại

Theo Bộ Quốc phòng, sáng 10.3, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng tham mưu về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Đại Tướng Phan Văn Giang Bộ Quốc phòng quân đội ngân sách Hiện đại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận