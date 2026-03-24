Nghiên cứu cơ cấu lại ngân sách, xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tài chính quân đội đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong 80 năm qua.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Quân công hạng nhì tặng Cục Tài chính ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, ngành Tài chính quân đội luôn phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, kinh tế quốc phòng, kịp thời bảo đảm nguồn lực tài chính cho quân đội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Những năm gần đây, ngành Tài chính quân đội đã linh hoạt, nhạy bén, chủ động tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính theo luật Ngân sách nhà nước, tạo bước đột phá căn bản trong lập dự toán, phân bổ ngân sách, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu ngành Tài chính quân đội chủ động tạo lập nguồn lực, phát huy mọi cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: BQP

Nghiên cứu, đề xuất phương án cơ cấu lại ngân sách, đầu tư xây dựng các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; sản xuất, chế tạo vũ khí trang bị. Xây dựng cơ cấu chi ngân sách quốc phòng hợp lý, phù hợp với tiềm lực và yêu cầu quốc phòng trong từng giai đoạn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu ngành Tài chính quân đội huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc phòng; ưu tiên các chương trình, dự án trọng điểm của đất nước, quân đội. Thực hiện nghiêm quy trình phân bổ dự toán, cấp phát và thanh quyết toán ngân sách. Xây dựng, ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định và hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính mới, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp quân đội.

Đồng thời, xây dựng ngành Tài chính quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục Tài chính vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Tiếp tục điều chỉnh, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của cơ quan, đơn vị tài chính các cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu...