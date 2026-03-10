Đại tướng Phan Văn Giang: Tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng tham mưu rà soát các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026... Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2026, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 với kết quả cao hơn năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Bộ Tổng tham mưu cần tiếp tục đột phá, đổi mới về tổ chức và phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tích cực truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao sức cơ động cho bộ đội.

Báo cáo tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định năm 2025, Bộ Tổng tham mưu đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn quân.

Trong đó, nổi bật là chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các chủ trương, giải pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; tình hình khu vực và thế giới.

Đồng thời, xây dựng và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án và hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình.

Tham mưu với Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và thành lập Cổng thông tin điện tử Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự năm 2026 bảo đảm chặt chẽ...