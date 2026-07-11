Phó chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Trong không khí trang nghiêm, Phó chủ tịch nước và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bình Thành từ lâu được biết đến là một "địa chỉ đỏ" tiêu biểu, ghi dấu phong trào cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và dân Long An (nay là Tây Ninh) trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và Mỹ.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành ẢNH: BẮC BÌNH

Từ sau khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, nơi đây là một trong những căn cứ đầu tiên của lực lượng cách mạng ở Nam bộ. Đặc biệt, trong 21 năm kháng chiến thống nhất đất nước, Bình Thành được Tỉnh ủy Long An lựa chọn làm căn cứ lãnh đạo, là nơi đứng chân của nhiều cơ quan đầu não, đơn vị vũ trang. Với tầm vóc lịch sử lớn lao, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1998.

Dịp này, Phó chủ tịch nước đã trao 30 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành; thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM) tiếp tục được triển khai khẩn trương. Trong ngày 10.7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 29. Trong số các di vật được tìm thấy có 2 chiếc nhẫn vàng, 1 cây bút, lọ dầu gió cùng một số vật dụng khác.

Quá trình khai quật được lực lượng chức năng tiến hành thận trọng, bóc tách và sàng lọc kỹ từng lớp đất trong khu vực rãnh mộ nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật. Sau khi được đưa lên khỏi rãnh mộ, hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực chuyên môn để làm sạch, lấy và lưu mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN. Hài cốt sau đó được bao bọc, đặt vào tiểu quách và đưa về nhà quàn để bảo quản.

Đội quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sáng 10.7 tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Theo kế hoạch, trong ngày 11.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm và công bố kết quả sau 16 giờ. Cũng trong sáng 11.7, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN, dự kiến cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM. Hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị lên kế hoạch 30 ngày tìm kiếm liệt sĩ tại Câu Nhi Ngày 10.7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) nhằm thống nhất các thông tin, chứng cứ từ những tư liệu, nhân chứng để triển khai phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ban tổ chức hội thảo xác định còn khoảng 26 - 54 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Câu Nhi. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ kết hợp máy múc để đào tìm. Khi tìm thấy dấu hiệu nghi là hài cốt liệt sĩ sẽ huy động nhân công mở rộng tìm kiếm bằng phương pháp thủ công. Thời gian dự kiến thực hiện tìm kiếm khoảng 30 ngày với lực lượng là Đội 584 và dân quân xã Nam Hải Lăng. Bá Cường