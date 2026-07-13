Vụ lật ca nô tại Phú Quốc: Đưa du khách người Ấn Độ về TP.HCM điều trị

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc cho biết sáng nay (ngày 13.7) bệnh viện phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa nam bệnh nhân người Ấn Độ trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc về TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp đưa bệnh nhân người Ấn Độ trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc về TP.HCM điều trị ẢNH: HOÀNG DUNG

Cụ thể, khoảng 8 giờ, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc đưa bệnh nhân đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để vận chuyển về TP.HCM.

Trước đó, ngày 12.7, qua công tác chăm sóc y tế của các bác sĩ tại đặc khu Phú Quốc, 16 du khách người Ấn Độ đã xuất viện. Còn 1 du khách có bệnh lý tim mạch được điều trị tích cực với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe hiện đã ổn định nhưng cần phải tiếp tục theo dõi nên được chuyển về TP.HCM.

Đưa bệnh nhân người Ấn Độ ra sân bay để vận chuyển về TP.HCM tiếp tục điều trị ẢNH: HOÀNG DUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 11.7, ca nô Ocean Pearl Island biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, An Giang) làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Sau khi rời bến khoảng 400 m thì xảy ra sự cố lật ca nô do sóng to gió lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương vào cuộc xử lý; huy động toàn lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân và nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, đưa 36 người vào bờ. Trong đó, có 21 người được cứu sống, 15 người không may tử vong (13 nam, 2 nữ đều là quốc tịch Ấn Độ). Lúc 8 giờ ngày 12.7, thi thể 15 du khách tử vong được đưa từ Phú Quốc về TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải vì có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong.