Khách Tây ngồi ăn cơm giữa đồng, bất ngờ xuống trỉa bắp cùng nông dân Việt

Trong clip, một khách Tây mặc trang phục thoải mái, ngồi bệt xuống đất cùng những người nông dân quây quần bên mâm cơm đơn sơ. Bữa ăn chỉ có vài món quen thuộc nhưng không khí lại vô cùng rôm rả, ấm cúng. Dù có rào cản ngôn ngữ, mọi người vẫn trò chuyện bằng những nụ cười, cử chỉ thân thiện và sự chân thành.



Nam du khách thoải mái ăn trưa giữa cánh đồng với nông dân Việt ẢNH: NVCC

Điều khiến nhiều người thích thú là cách anh khách Tây hòa nhập rất tự nhiên. Anh thoải mái dùng đũa, thưởng thức từng món ăn và liên tục gật gù tỏ vẻ ngon miệng. Thấy người Việt đang trỉa bắp, anh hỏi cách thực hiện và sẵn sàng làm giúp.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tương tác. Nhiều người cảm thấy thú vị trước khoảnh khắc giản dị này. Không ít bình luận cho rằng hình ảnh góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Anh chàng người nước ngoài thoải mái trò chuyện với mọi người ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Bùi Anh Sĩ (28 tuổi, xã Thanh Sơn, Ninh Bình) cho biết, cách đây ít ngày, khi mọi người đang trỉa bắp ngoài đồng thì một du khách nước ngoài tham quan rừng Cúc Phương tình cờ ghé qua và dừng lại trò chuyện. Được mời dùng bữa, nam du khách thoải mái ngồi xuống ăn cùng mọi người.

"Theo dõi mọi người làm việc, anh ấy còn quay lại clip cảnh trỉa bắp. Do nhà ở xa đồng nên chúng tôi thường mang cơm theo để ăn trưa, lấy sức làm buổi chiều. Vì không biết tiếng Anh, mọi người phải nhờ đến ứng dụng dịch để giao tiếp với anh ấy", anh Sĩ kể.

Anh Sĩ cho biết nam du khách đến từ Đức, hôm đó anh đi cùng một đoàn tham quan. Cánh đồng nơi anh làm việc thường trồng bắp, lúa… theo từng mùa vụ. Dù thường xuyên thấy khách nước ngoài đến Ninh Bình du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên anh có dịp trực tiếp trò chuyện và giao tiếp với họ.

"Tôi cảm thấy rất vui trước sự cởi mở, vui vẻ của nam du khách. Anh ấy không quên cảm ơn mọi người vì có trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi đến Việt Nam. Sau khi trỉa bắp ở cánh đồng, người này xin phép rời đi để tham gia những hoạt động khám phá khác. Nhờ có sự xuất hiện của anh ấy, chúng tôi cũng có những giây phút thoải mái, vui vẻ sau buổi làm đồng vất vả", anh Sĩ nói.