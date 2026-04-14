Nam tài xế chở khách Tây 260 km không lấy tiền

Những ngày qua, câu chuyện về cuốc xe đặc biệt lan truyền trên mạng với nhiều lời khen dành cho hành động đẹp của nam tài xế. Người chia sẻ câu chuyện viết: "Nhìn nụ cười chân chất của bác tài, sự biết ơn của người bạn ngoại quốc, tự nhiên thấy ấm lòng. Sự tử tế của người Việt mình chính là vậy đó".

"Đã xác định giúp thì tôi không nhận tiền"

Nam tài xế trong câu chuyện là anh Nguyễn Khắc Ngọc (44 tuổi, ở Hà Tĩnh). Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh cho biết khoảng 9 giờ ngày 10.4, khi đang chạy xe qua khu vực P.Nam Hồng Lĩnh, anh thấy một nữ du khách đứng bên đường, mang theo nhiều hành lý và cầm tấm biển "xin đi nhờ".

Anh Ngọc chụp hình kỷ niệm cùng nữ du khách ẢNH: NVCC

Ban đầu anh đi qua, nhưng khi thấy người phụ nữ nước ngoài đứng giữa trời nắng gắt, anh không khỏi ái ngại nên quay lại hỏi thăm. "Tôi định chở cô ấy ra Bến xe Hà Tĩnh để mua vé đi Quảng Trị. Nhưng đến nơi thì biết phải chờ đến tối mới có chuyến. Nghĩ cô ấy tiếp tục đứng chờ sẽ rất vất vả, hôm đó tôi lại rảnh nên quyết định chở luôn, dù biết đường xa", anh Ngọc kể.

Trước khi lên đường, nữ du khách ngỏ ý gửi anh khoảng 400.000 đồng, nhưng anh từ chối. "Khi đã xác định giúp thì tôi không nhận tiền", anh Ngọc nói.

Trong suốt hành trình dài gần 260 km, hai người dừng lại ăn trưa tại một quán ven đường. Do không quen sử dụng tiền Việt, nữ du khách được anh Ngọc hỗ trợ thanh toán. Vì hạn chế tiếng Anh, cả hai chủ yếu giao tiếp qua ứng dụng dịch trên điện thoại.

Qua trò chuyện, anh Ngọc biết nữ du khách đến từ Ba Lan, đang trong hành trình du lịch với chi phí tiết kiệm và muốn đến Quảng Trị để thăm bạn.

Nghĩa cử giản dị nhưng đáng quý

Anh Ngọc hiện là giáo viên dạy lái xe, gắn bó với công việc này khoảng 3 năm. Trước đây anh từng làm việc tại TP.HCM, sau đó trở về quê sinh sống và lập nghiệp.

Anh Duy gặp người bạn nước ngoài ở Quảng Trị ẢNH: NVCC

Theo anh, công việc lái xe giúp gặp gỡ nhiều người nên thỉnh thoảng anh vẫn cho người đi nhờ, nhưng đây là lần đầu tiên anh hỗ trợ một du khách nước ngoài đi quãng đường dài như vậy.

Nữ du khách được giúp đỡ là chị Katarzyna Karolina Sciborska (quốc tịch Ba Lan). Chị cho biết đã du lịch hơn 4 tháng qua nhiều quốc gia Đông Nam Á trước khi quay lại VN. Trên hành trình, chị không giấu được sự xúc động trước sự nhiệt tình và chân thành của nam tài xế.

Anh Bùi Khánh Duy (22 tuổi, quê Quảng Trị), người bạn của nữ du khách, cho biết sau khi nghe kể lại câu chuyện, anh rất bất ngờ và cảm kích. "Tôi không nghĩ bạn mình lại may mắn gặp được một người tốt như vậy. Hành động giản dị nhưng đầy tử tế của anh Ngọc không chỉ giúp đỡ kịp thời một người xa lạ mà còn để lại ấn tượng đẹp về con người VN trong mắt bạn bè quốc tế", anh Duy chia sẻ.

Giữa nhịp sống vội vã, cuốc xe không lấy tiền ấy dù nhỏ nhưng trở thành một câu chuyện đủ để khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng về sự tử tế vẫn hiện hữu trong đời sống thường ngày.