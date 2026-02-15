Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
15/02/2026 16:10 GMT+7

Những ngày cận tết, tại TP.HCM, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tham quan Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, nơi sắc hoa rực rỡ hòa cùng đại cảnh linh vật ngựa, tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa lòng thành phố.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí đón năm mới rộn ràng phủ khắp trung tâm TP.HCM. Ghi nhận tại Công viên Tao Đàn, Đường hoa Nguyễn Huệ và khu vực Chợ Bến Thành, nhiều du khách nước ngoài thích thú, ngỡ ngàng trước không gian rực rỡ sắc hoa, linh vật và dòng người nô nức du xuân giữa lòng thành phố.

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan, chụp ảnh tại Hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn vào sáng 28 tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú tham quan, chụp ảnh giữa muôn sắc hoa, tiểu cảnh rực rỡ và dòng người du xuân nhộn nhịp tại Hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 3.

Trong tà áo dài truyền thống, du khách nước ngoài thích thú dạo bước, lưu lại những khoảnh khắc giữa không gian xuân rực rỡ tại Hội hoa xuân Tao Đàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 4.

“Tôi đến TP.HCM đúng dịp cận tết và thật sự rất bất ngờ. Khi dạo bước trên đường phố, tôi cảm nhận rõ không khí lễ hội với dòng người đông vui, ai cũng háo hức chụp ảnh. Tôi thấy tết ở Việt Nam rất sống động, đầy màu sắc và ấm áp”, chị Anna, du khách đến từ Úc chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều người đi ngang qua bất ngờ trước không gian rực rỡ của Hội hoa xuân Tao Đàn, liền dừng lại chụp ảnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 7.

Lần đầu đón tết Việt, nhiều du khách không giấu được sự hào hứng khi dạo bước giữa không gian rực rỡ sắc hoa tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 8.

Không chỉ đại cảnh linh vật, sự xuất hiện của ngựa thật khiến nhiều du khách quốc tế bất ngờ và thích thú

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 9.

Không khí tết rộn ràng giữa lòng TP.HCM mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm mới mẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 6.

Du khách thong thả du xuân bằng xích lô trên đường Trương Định, ngắm phố phường rộn ràng trong những ngày cận tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 10.

Một nhóm du khách Mỹ cho biết họ tình cờ ghé khu vực trung tâm và bất ngờ trước không gian trang hoàng đậm sắc xuân trước chợ Bến Thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 11.

Các nhóm khách quốc tế liên tục ra vào khu vực trước chợ Bến Thành, tạo nên không khí sôi động những ngày giáp tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 12.

Du khách trẻ liên tục tạo dáng, quay video trước không gian trang trí ngập sắc đỏ, vàng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 13.

Nam du khách diện áo dài truyền thống dạo quanh khu vực trước chợ Bến Thành trong không khí rộn ràng những ngày cận tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 14.

Không chỉ du khách phương Tây, nhiều du khách đến từ Ấn Độ và các nước châu Á cũng dừng chân chụp ảnh lưu niệm trước mặt tiền chợ Bến Thành, ghi lại khoảnh khắc giữa không gian trang trí tết rực rỡ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM - Ảnh 15.

Từ Hội hoa xuân Tao Đàn rực rỡ sắc hoa đến khu vực trước chợ Bến Thành và những tuyến đường trung tâm TP.HCM, không khí xuân lan tỏa khắp nơi, mang theo nụ cười và những khung hình kỷ niệm của du khách bốn phương

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Khám phá thêm chủ đề

du khách Hội hoa Xuân Tao Đàn Chợ Bến Thành tết bính ngọ TP.HCM
Xem thêm bình luận