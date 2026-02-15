Du khách nước ngoài ngỡ ngàng giữa không gian xuân rực rỡ tại TP.HCM

Những ngày cận tết, tại TP.HCM, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tham quan Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, nơi sắc hoa rực rỡ hòa cùng đại cảnh linh vật ngựa, tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa lòng thành phố.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí đón năm mới rộn ràng phủ khắp trung tâm TP.HCM. Ghi nhận tại Công viên Tao Đàn, Đường hoa Nguyễn Huệ và khu vực Chợ Bến Thành, nhiều du khách nước ngoài thích thú, ngỡ ngàng trước không gian rực rỡ sắc hoa, linh vật và dòng người nô nức du xuân giữa lòng thành phố.
Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây
Bình luận (0)