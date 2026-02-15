Dòng người đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn chụp ảnh tết, xem ngựa thật

Nhằm phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp của người dân, TP.HCM đã đầu tư Hội hoa xuân Tao Đàn 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" với nhiều thay đổi, cải tiến so với các mùa trước. Tại cổng chính đường Trương Định, đại cảnh "Sắc Ngọ nghinh xuân" gây ấn tượng với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu. Không gian được thiết kế như một hành trình dẫn dắt người xem qua con đường "Vinh quy bái tổ", khép lại bằng trống hoa lịch sử và cụm trung cảnh "Bóng câu non nước", "Mai vàng tiến vua", gửi gắm thông điệp về cội nguồn và khát vọng thịnh vượng trong năm mới.

Tại khu vực cổng Trương Định, đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân” tạo điểm nhấn nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng, thu hút đông đảo người dân dừng chân tham quan, chụp ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Ba linh vật ngựa được tạo hình sinh động, thu hút người dân dừng chân chiêm ngưỡng và chụp ảnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Với không gian rộng rãi, thoáng đãng của Công viên Tao Đàn cùng sự đầu tư bài bản, trang trí bắt mắt, Hội hoa xuân Tao Đàn thu hút đông đảo người dân TP.HCM đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm mỗi dịp tết đến ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ thích thú trải nghiệm dắt và chụp ảnh cùng ngựa thật tại Hội hoa xuân Tao Đàn, tạo nên không khí rộn ràng, mới mẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

"Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay rất thú vị, con tôi ở nhà rất mê xem hình ảnh về động vật, nay được tận mắt nhìn và chụp ảnh cùng nên thích lắm, cứ đòi đứng cạnh mãi không chịu về. Tôi thấy đây là hoạt động thú vị, giúp con mạnh dạn hơn và có thêm kỷ niệm đáng nhớ trong năm mới Bính Ngọ", anh Nguyễn Hải An (ngụ Phường Xuân Hoà) chia sẻ

Nhiều em nhỏ hào hứng khi được lại gần, chạm tay và chụp ảnh cùng những chú ngựa thật, ánh mắt lộ rõ sự tò mò và thích thú ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong buổi sáng 28 tết, nhiều bạn trẻ diện áo dài rực rỡ, tự tin tạo dáng giữa không gian ngập tràn sắc xuân tại Hội hoa xuân Tao Đàn, góp phần làm không khí Hội hoa xuân thêm tươi vui, rộn ràng ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cặp đôi tay trong tay ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa không gian rực rỡ sắc xuân để lưu giữ kỷ niệm đầu năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Du khách nước ngoài tỏ ra hào hứng khi tham quan và ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ sắc xuân, liên tục chụp ảnh lưu niệm tại Hội hoa xuân Tao Đàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Các em nhỏ diện trang phục rực rỡ, hồn nhiên tạo dáng chụp ảnh Tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Các gia đình quây quần chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc sum vầy đầu năm giữa không gian rực rỡ sắc xuân ẢNH: NHẬT THỊNH

Ba linh vật ngựa được tạo hình uyển chuyển như cánh hoa, khắc họa hình ảnh phi nước đại, biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự kết hợp giữa gam màu đỏ, cam, vàng ấm áp cùng xanh lam, xanh ngọc của thiên nhiên tạo nên tổng thể rực rỡ, tràn đầy năng lượng cho linh vật ngựa năm Bính Ngọ tại Hội hoa xuân Tao Đàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh “Vạn Mã Nghênh Xuân” và “Tuấn Mã Phi Vân” tái hiện hình ảnh những chú ngựa tung vó trong không gian sắp đặt hiện đại, biểu trưng cho tốc độ, sức mạnh và khát vọng hội nhập quốc tế, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng lãm ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh các đại cảnh, nhiều tiểu cảnh được sắp đặt hài hòa trong khuôn viên Công viên Tao Đàn, tạo nên không gian xuân rực rỡ, thu hút người dân tham quan, chụp ảnh. Khu trưng bày hoa lan cũng được kỳ vọng là điểm đến được yêu thích trong những ngày tới ẢNH: NHẬT THỊNH