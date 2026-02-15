Dòng người đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn chụp ảnh tết, xem ngựa thật

Hội hoa xuân Tao Đàn (phường Bến Thành, TP.HCM) giới thiệu nhiều bộ sưu tập hoa, cây cảnh cùng khu trưng bày ngựa thật, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh tết.
Nhằm phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp của người dân, TP.HCM đã đầu tư Hội hoa xuân Tao Đàn 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" với nhiều thay đổi, cải tiến so với các mùa trước. Tại cổng chính đường Trương Định, đại cảnh "Sắc Ngọ nghinh xuân" gây ấn tượng với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu. Không gian được thiết kế như một hành trình dẫn dắt người xem qua con đường "Vinh quy bái tổ", khép lại bằng trống hoa lịch sử và cụm trung cảnh "Bóng câu non nước", "Mai vàng tiến vua", gửi gắm thông điệp về cội nguồn và khát vọng thịnh vượng trong năm mới.
Nhiều em nhỏ hào hứng khi được lại gần, chạm tay và chụp ảnh cùng những chú ngựa thật, ánh mắt lộ rõ sự tò mò và thích thú
