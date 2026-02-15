Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Dòng người đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn chụp ảnh tết, xem ngựa thật

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
15/02/2026 15:00 GMT+7

Hội hoa xuân Tao Đàn (phường Bến Thành, TP.HCM) giới thiệu nhiều bộ sưu tập hoa, cây cảnh cùng khu trưng bày ngựa thật, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh tết.

Nhằm phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp của người dân, TP.HCM đã đầu tư Hội hoa xuân Tao Đàn 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" với nhiều thay đổi, cải tiến so với các mùa trước. Tại cổng chính đường Trương Định, đại cảnh "Sắc Ngọ nghinh xuân" gây ấn tượng với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu. Không gian được thiết kế như một hành trình dẫn dắt người xem qua con đường "Vinh quy bái tổ", khép lại bằng trống hoa lịch sử và cụm trung cảnh "Bóng câu non nước", "Mai vàng tiến vua", gửi gắm thông điệp về cội nguồn và khát vọng thịnh vượng trong năm mới.

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 1.

Tại khu vực cổng Trương Định, đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân” tạo điểm nhấn nổi bật với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng, thu hút đông đảo người dân dừng chân tham quan, chụp ảnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 2.

Ba linh vật ngựa được tạo hình sinh động, thu hút người dân dừng chân chiêm ngưỡng và chụp ảnh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 3.

Với không gian rộng rãi, thoáng đãng của Công viên Tao Đàn cùng sự đầu tư bài bản, trang trí bắt mắt, Hội hoa xuân Tao Đàn thu hút đông đảo người dân TP.HCM đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh lưu niệm mỗi dịp tết đến

ẢNH: NHẬT THỊNH

Metro số 1 TP.HCM ‘dễ thở’, Việt kiều về chơi tết khen tàu đẹp ‘một 9 một 10’ với phương Tây

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 4.

Bạn trẻ thích thú trải nghiệm dắt và chụp ảnh cùng ngựa thật tại Hội hoa xuân Tao Đàn, tạo nên không khí rộn ràng, mới mẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 5.

"Hội hoa xuân Tao Đàn năm nay rất thú vị, con tôi ở nhà rất mê xem hình ảnh về động vật, nay được tận mắt nhìn và chụp ảnh cùng nên thích lắm, cứ đòi đứng cạnh mãi không chịu về. Tôi thấy đây là hoạt động thú vị, giúp con mạnh dạn hơn và có thêm kỷ niệm đáng nhớ trong năm mới Bính Ngọ", anh Nguyễn Hải An (ngụ Phường Xuân Hoà) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 6.
Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 7.
Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 8.

Nhiều em nhỏ hào hứng khi được lại gần, chạm tay và chụp ảnh cùng những chú ngựa thật, ánh mắt lộ rõ sự tò mò và thích thú

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 9.

Trong buổi sáng 28 tết, nhiều bạn trẻ diện áo dài rực rỡ, tự tin tạo dáng giữa không gian ngập tràn sắc xuân tại Hội hoa xuân Tao Đàn, góp phần làm không khí Hội hoa xuân thêm tươi vui, rộn ràng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 10.

Các cặp đôi tay trong tay ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa không gian rực rỡ sắc xuân để lưu giữ kỷ niệm đầu năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 11.

Du khách nước ngoài tỏ ra hào hứng khi tham quan và ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ sắc xuân, liên tục chụp ảnh lưu niệm tại Hội hoa xuân Tao Đàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 12.

Các em nhỏ diện trang phục rực rỡ, hồn nhiên tạo dáng chụp ảnh Tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 13.

Các gia đình quây quần chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc sum vầy đầu năm giữa không gian rực rỡ sắc xuân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 14.

Ba linh vật ngựa được tạo hình uyển chuyển như cánh hoa, khắc họa hình ảnh phi nước đại, biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 16.

Sự kết hợp giữa gam màu đỏ, cam, vàng ấm áp cùng xanh lam, xanh ngọc của thiên nhiên tạo nên tổng thể rực rỡ, tràn đầy năng lượng cho linh vật ngựa năm Bính Ngọ tại Hội hoa xuân Tao Đàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 15.

Tại cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh “Vạn Mã Nghênh Xuân” và “Tuấn Mã Phi Vân” tái hiện hình ảnh những chú ngựa tung vó trong không gian sắp đặt hiện đại, biểu trưng cho tốc độ, sức mạnh và khát vọng hội nhập quốc tế, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng lãm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 17.

Bên cạnh các đại cảnh, nhiều tiểu cảnh được sắp đặt hài hòa trong khuôn viên Công viên Tao Đàn, tạo nên không gian xuân rực rỡ, thu hút người dân tham quan, chụp ảnh. Khu trưng bày hoa lan cũng được kỳ vọng là điểm đến được yêu thích trong những ngày tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn trẻ đổ về Hội hoa xuân Tao Đàn thưởng lãm sắc xuân, xem ngựa thật - Ảnh 18.

Giữa không gian rực rỡ sắc xuân tại Hội hoa xuân Tao Đàn, nơi này không chỉ là điểm tham quan quen thuộc mỗi dịp Tết đến mà còn góp phần lan tỏa không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, hòa chung không khí đón năm mới trên khắp cả nước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ: Linh vật ngựa lộ diện ở công viên Tao Đàn

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ tại công viên Tao Đàn sắp khai mạc, linh vật ngựa ba màu đỏ, xanh, vàng xuất hiện trên cổng đường Trương Định, thu hút sự chú ý người đi đường.

Khám phá thêm chủ đề

Hội hoa Xuân Tao Đàn tết Bính Ngọ 2026 Công viên Tao Đàn TP.HCM xem ngựa chụp ảnh tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận