Những cuộc thi kỳ thú với loài ngựa

Thế giới loài ngựa không chỉ có những cuộc đua quý tộc tại trường đua Ascot hay các trận polo sang trọng. Có những nơi mà con người sáng tạo ra những cuộc thi cực kỳ "lập dị", từ việc chạy đua với ngựa cho đến việc... cưỡi ngựa giả để thi nhảy.

Dưới đây là tổng hợp những trò chơi và cuộc thi về ngựa độc đáo, kỳ quặc nhất hành tinh:

Buzkashi

Buzkashi (bắt dê) là trò chơi truyền thống của người Afghanistan, bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước trên vùng thảo nguyên Trung Á.

Theo kiểu truyền thống, hàng chục đến hàng trăm kỵ sĩ tranh giành xác dê hoặc bê (đã bị chặt đầu, lấy nội tạng và khâu lại), chạy thoát khỏi đám đông. Đối với phiên bản được tổ chức chính quy, buzkashi được chơi trong sân lớn có tường rào bao quanh. Người chơi ghi điểm bằng cách cố gắng giật xác con dê, chạy vòng qua lá cờ ở cuối sân rồi tiến đến thả vào "vòng tròn công lý" được rải vôi để đánh dấu, theo National Geographic.

Một trận đấu buzkashi tại Kabul (Afghanistan) vào tháng 12.2024. ẢNH: AFP

Ngày nay, môn này cũng được chơi ở các nước lân cận với những luật chơi được thay đổi đôi chút. Có nước chia làm hai đội, giật xác dê và thả vào "khung thành" là mô đất hình tròn ở đầu sân của đối phương. Nhiều nơi sử dụng xác bê vì có trọng lượng nặng hơn và khó bị xé rời hơn so với dê. Với sự lên án của các nhóm bảo vệ động vật, một số nơi đã thay xác dê bằng một hình nộm được bọc da với trọng lượng khoảng 30 kg.

Skijoring

Skijoring là môn thể thao kết hợp giữa đua ngựa và trượt tuyết. Môn này có lịch sử hàng trăm năm và phổ biến tại vùng tuyết Alps ở Thụy Sĩ.

Một con ngựa sẽ kéo một người đi trên ván trượt tuyết phía sau. Người trượt tuyết không chỉ giữ thăng bằng mà còn phải điều khiển để vượt qua các chướng ngại vật hoặc thực hiện các cú nhảy trên tuyết trong khi bị kéo đi bởi một con vật nặng nửa tấn.

Cuộc thi skijoring phiên bản Mỹ tại bang Idaho (Mỹ) hồi tháng 3.2025. ẢNH: AFP

Theo CNN, đây là môn thể thao trình diễn đầu tiên tại một kỳ Thế vận hội mùa đông, khi được biểu diễn tại Thế vận hội Chamonix (Pháp) năm 1924. Điểm khác biệt chính giữa phiên bản tại châu Âu và Mỹ là tại Mỹ, con ngựa kéo có người cưỡi.

Cuộc thi skijoring White Turf được tổ chức vào tháng 2 hằng năm tại khu nghỉ dưỡng St. Moritz ở Thụy Sĩ.

Ban'ei

Ban'ei (ngựa kéo) là một loại hình đua ngựa truyền thống độc đáo của vùng Hokkaido (Nhật Bản), trong đó những con ngựa kéo to lớn (banba) phải kéo xe trượt nặng hàng trăm kg trên đường đua 200 mét có chướng ngại, dốc cao.

Khác với đua ngựa truyền thống, Ban'ei đề cao sức mạnh và sức bền chứ không phải tốc độ. Theo Nippon.com, môn đua này bắt nguồn từ đời sống nông nghiệp vùng Tokachi, nơi ngựa từng là người bạn của nhà nông. Dù từng suy thoái và chỉ còn tồn tại ở thành phố Obihiro, Ban'ei đã được hồi sinh nhờ quảng bá, tài trợ và cá cược trực tuyến. Ngày nay, Ban'ei được công nhận là di sản Hokkaido, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa và lịch sử địa phương.

Cuộc đua năm 2010 ẢNH: Equus koku

Người đua với ngựa

Ở thị trấn nhỏ Llanwrtyd Wells (Xứ Wales), có cuộc đua kỳ quặc: con người chạy đua với ngựa qua địa hình đồi núi (hơn 35 km). Ý tưởng này bắt nguồn từ một cuộc tranh luận tại quán bia vào năm 1980 về việc liệu con người có đủ bền bỉ để thắng ngựa trên đường dài hay không.

Trong hơn 40 năm lịch sử, chỉ có rất ít vận động viên 2 chân đánh bại được đối thủ 4 chân để giành chức vô địch.

Người chạy bộ và người cưỡi ngựa đua với nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Hobby Horsing (Cưỡi ngựa giả)

Hobby horsing là trò chơi phổ biến tại Phần Lan và các nước Bắc Âu. Thay vì cưỡi ngựa thật, các vận động viên sẽ kẹp một chiếc đầu ngựa nhồi bông gắn trên cán gỗ giữa hai chân và nhảy qua các chướng ngại vật.

Dù trông có vẻ trẻ con nhưng trò chơi có những quy tắc rất nghiêm ngặt. Người chơi phải thực hiện các bài thi nhảy vượt rào hoặc cưỡi ngựa biểu diễn (dressage) với các bước chạy mô phỏng y hệt ngựa thật. Giải vô địch Hobby Horse hàng năm thu hút hàng ngàn người tham gia và khán giả.