Lễ hội bánh mì ở trung tâm TP.HCM: Khách Tây ghé thưởng thức, nói điều bất ngờ

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 đang diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, phường Tân Định (TP.HCM) thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế. Không chỉ thưởng thức ẩm thực, nhiều vị khách nước ngoài còn hào hứng hòa vào không khí sôi động của lễ hội.

Khách Mỹ mê mẩn bánh mì Việt Nam

Ghi nhận tại ngày đầu diễn ra lễ hội, các gian hàng bánh mì đông nghẹt người đứng xếp hàng chờ mua dù trời nắng chang chang giữa trưa hay chiều tối. Nhiều khách Tây ấn tượng vì sự độc đáo của lễ hội, cho biết bánh mì là món ăn truyền thống nổi tiếng nên họ nhất định phải thử khi đến Việt Nam.

Ông Morris Burnt (71 tuổi, người Mỹ) đang có chuyến du lịch tại Việt Nam cùng vợ. Ông cho biết bản thân khá may mắn khi lần đầu đến Việt Nam lại đúng dịp diễn ra lễ hội bánh mì, nên cả hai quyết định ghé tham quan và thưởng thức các món ăn tại đây.

Dù thời tiết khá nóng, ông vẫn cùng vợ kiên nhẫn xếp hàng để ăn thử nhiều loại bánh mì khác nhau. Ông chia sẻ bản thân đã đi qua nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á, từng thưởng thức không ít món ăn nổi tiếng, nhưng bánh mì Việt Nam vẫn là món ăn khiến ông ấn tượng nhất.

“Mặc dù tôi đã ăn qua nhiều món ngon trên thế giới nhưng bánh mì vẫn là món ăn số 1 trong lòng tôi”, ông nói.

Ông Morris cũng cho biết mỗi khi có dịp quay lại Việt Nam, bánh mì luôn là món đầu tiên ông tìm thưởng thức. Chính hương vị hài hòa giữa lớp vỏ giòn, phần nhân đa dạng cùng nước xốt đậm đà đã tạo nên sức hấp dẫn rất riêng, khiến ông không thể nào quên được.

Đi cùng ông Morris, vợ của ông quyết định mua thêm 2 ổ bánh mì mang về khách sạn ăn tiếp. Bà cho biết chồng mình là người rất yêu thích bánh mì, vì vậy khi nghe tin có lễ hội, cả hai đã quyết định ghé tham dự ngay trong ngày đầu tiên vì không muốn chờ đợi thêm.

"Tôi không nghĩ lễ hội đông đến vậy!"

Mang theo tình yêu dành cho bánh mì đến lễ hội, ông Keith Blumhagim (60 tuổi), người Mỹ đã sinh sống tại Việt Nam khoảng 6 năm cho biết đây là lần đầu tiên ông cùng vợ và các con trải nghiệm lễ hội bánh mì Việt Nam.

Vừa đặt chân đến sự kiện, ông đã chọn bánh mì Huynh Hoa là món đầu tiên để thưởng thức vì đã mong muốn ăn thử từ rất lâu. Dù đã quen với cuộc sống tại Việt Nam nhiều năm, ông vẫn không giấu được sự hào hứng khi có dịp trực tiếp trải nghiệm một lễ hội dành riêng cho món ăn mà mình yêu thích.

Ông Keith chia sẻ bản thân rất mê bánh mì Việt Nam, thậm chí ở nhà còn thường xuyên tự làm bánh mì cho cả gia đình cùng thưởng thức. “Tôi nghĩ lễ hội sẽ đông nhưng không ngờ đông đến như vậy. Cũng có nhiều người nước ngoài như tôi đến tham dự nên tôi thấy vui lắm”, ông Keith hào hứng kể.

Đang ngồi nghỉ chân trên bãi cỏ trong khuôn viên công viên để thưởng thức bánh mì sau khi tham quan các gian hàng, anh Tadej (27 tuổi, đến từ Slovakia) cho biết đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Việt Nam.

Anh chia sẻ đã ấp ủ dự định đến dải đất hình chữ S từ khoảng 2 năm trước, sau khi xem các video của một YouTuber người Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam và giới thiệu về văn hóa, ẩm thực nơi đây.

Qua những hình ảnh xem trên mạng, anh cảm nhận Việt Nam là điểm đến rất thú vị với cảnh đẹp, con người thân thiện và nền ẩm thực hấp dẫn, vì vậy luôn mong muốn có dịp đến trải nghiệm thực tế. “Vừa mới đến Việt Nam ngày hôm qua là tôi đã thử bánh mì ngay khi vừa tới. Tôi mong tới lễ hội này để tìm được loại bánh mì ngon nhất”, anh Tadej hào hứng chia sẻ.

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ ngày 23.4 đến 26.4 với chủ đề "Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu". Ngoài thưởng thức các món ăn hấp dẫn, thực khách còn có thể theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật và tham gia những hoạt động giao lưu, tương tác cùng du khách diễn ra vào mỗi buổi tối. Người dân và du khách có thể đến trải nghiệm lễ hội từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Tại lễ hội bánh mì, du khách có thể thưởng thức những món ăn đa dạng đến từ khoảng 150 gian hàng khác nhau, quy tụ nhiều tiệm bánh mì nổi tiếng. Bên cạnh đó, du khách cũng rất thích thú trước những mô hình bánh mì được trưng bày tại lễ hội như tháp Eiffel, máy bay, xe đạp…



