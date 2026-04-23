Lễ hội bánh mì ngay trung tâm TP.HCM ngày đầu: Ùn ùn người đổ về giữa trưa

Cao An Biên - Thái Hòa
23/04/2026 11:39 GMT+7

Hôm nay 23.4, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 diễn ra tại trung tâm TP.HCM, ùn ùn người dân và du khách đổ dồn về công viên Lê Văn Tám.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng và trưa nay 23.4 tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM), nơi đang diễn ra Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4, đông nghẹt người dân và du khách trong và ngoài nước hào hứng tìm tới để thưởng thức những món bánh mì Việt Nam độc đáo.

Từ sáng sớm, dù là thứ năm giữa tuần nhưng đông nghẹt người dân và du khách tìm tới Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4

Tại nhiều góc xanh mát của công viên Lê Văn Tám, nhiều gia đình đã chọn được những ổ bánh mì ưng ý tại lễ hội và ngồi thưởng thức

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ hôm nay 23.4 đến 26.4. Năm nay, lễ hội sẽ có khoảng 150 gian hàng với đa dạng các loại bánh mì đặc sắc, từ hương vị truyền thống đến những biến tấu sáng tạo, mang đến hành trình trải nghiệm vừa quen thuộc vừa bất ngờ

Nhiều người sẵn sàng đội nắng, xếp hàng dài chờ mua ổ bánh mì yêu thích tại lễ hội. "Mình khá thích hương vị bánh mì Huynh Hoa, bánh mì này cũng nổi tiếng, sẵn ghé lễ hội bánh mì này nên mình cũng xếp hàng mua. Đông quá!", chị Thảo Phương (28 tuổi) chia sẻ

Một thương hiệu bánh mì có tiếng ở TP.HCM đông đảo thực khách vây quanh tại lễ hội

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 thu hút nhiều khách Tây khám phá

Nhiều người hào hứng check-in với "tháp Eiffel bằng bánh mì" tại lễ hội

Góc check-in tại lễ hội được khách yêu thích

Nhiều hoạt động thú vị sẽ được tổ chức trong suốt các ngày diễn ra Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4. Hoạt động công diễn 50 món chay ăn kèm bánh mì cũng được nhiều thực khách quan tâm, chờ đón

Tại lễ hội, người dân và du khách hào hứng tìm tới những khu vực trải nghiệm sáng tạo như không gian giao thoa ẩm thực Việt - Pháp, nhiều tiểu cảnh độc lạ để khách đến chụp ảnh check-in như "máy bay bánh mì", bánh mì và tháp Eiffel cách điệu...

Biết tới lễ hội bánh mì qua mạng xã hội, buổi trưa chị Ngọc Hân (22 tuổi) tranh thủ ghé để chọn mua ổ bánh mì ưng ý. "Mình làm việc gần công viên Lê Văn Tám nên thay vì đi ăn trưa ở quán, mình qua lễ hội xem thử. Mình khá ấn tượng với bánh mì thịt cua, mình chưa từng ăn nên mua thử. Bánh ngon! Buổi tối mai mình sẽ cùng bạn bè ghé lại lễ hội để có nhiều thời gian khám phá hơn", cô gái chia sẻ

Trước đó, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Ẩm thực Việt Nam công bố Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu". Qua các kỳ tổ chức trước, lễ hội bánh mì đã góp phần nâng tầm hình ảnh bánh mì Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời trở thành sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

 

Miên Saigon, nhà hàng nằm ngay trung tâm TP.HCM 2 năm liên tiếp được Michelin Guide vinh danh, vừa ra mắt tasting menu đầu tiên của năm 2026 mang tên 'Khai Canh'. Có gì đặc biệt?

