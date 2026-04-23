Lễ hội bánh mì ngay trung tâm TP.HCM ngày đầu: Ùn ùn người đổ về giữa trưa

Hôm nay 23.4, ngay trong ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 diễn ra tại trung tâm TP.HCM, ùn ùn người dân và du khách đổ dồn về công viên Lê Văn Tám.
Ghi nhận của Thanh Niên sáng và trưa nay 23.4 tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM), nơi đang diễn ra Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4, đông nghẹt người dân và du khách trong và ngoài nước hào hứng tìm tới để thưởng thức những món bánh mì Việt Nam độc đáo.
Một thương hiệu bánh mì có tiếng ở TP.HCM đông đảo thực khách vây quanh tại lễ hội
ẢNH: CAO AN BIÊN
Trước đó, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Ẩm thực Việt Nam công bố Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu". Qua các kỳ tổ chức trước, lễ hội bánh mì đã góp phần nâng tầm hình ảnh bánh mì Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời trở thành sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.
Bình luận (0)