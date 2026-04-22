Nhà hàng ở TP.HCM được Michelin vinh danh ra mắt thực đơn mới, có gì đặc biệt?

Nhiều thực khách hào hứng, bất ngờ khi lần đầu thưởng thức các món ăn trong thực đơn mới toanh ở nhà hàng Miên Saigon, nhà hàng nằm trong danh sách Michelin Selected 2024 và Michelin Selected 2025. Nữ đầu bếp đứng sau các món ăn mới lạ là ai?

Nằm trên đường Đặng Dung, phường Tân Định, TP.HCM (Q.1 cũ), nhà hàng Miên Saigon được Michelin Guide giới thiệu: "Ánh sáng dịu nhẹ và không gian ấm cúng tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho không gian nhà hàng ở tầng trệt, nơi có bếp mở dành cho những ai muốn quan sát quá trình chế biến" ẢNH: B.C

Hành trình qua 4 chương chuyển tiếp

Lý giải về tên gọi "Khai Canh" trong thực đơn mới, phía nhà hàng cho biết trong văn hóa nông nghiệp, "khai" là mở ra, còn "canh" chính là hành động canh tác, vun trồng, gợi về một hành trình bắt đầu từ những điều căn bản nhất với mỗi nguyên liệu được nuôi dưỡng, chăm chút và tôn trọng trong từng bước hình thành.

Với Miên Saigon, "Khai Canh" được định nghĩa là một hành trình chậm rãi, thuận hòa, đủ đầy, một khởi đầu nơi mọi thứ được diễn ra đúng nhịp, có thời gian để lớn lên, kết tụ và đi tới độ chín của riêng mình.

Thực đơn "Khai Canh" tập trung vào sự phát triển nhịp nhàng của hương vị dựa trên 3 trụ cột gồm tính bản địa, sự xoay chuyển của nguyên liệu theo mùa và sự tiết chế trong kỹ thuật chế biến, dẫn dắt thực khách đi qua 4 giai đoạn của một mùa gieo trồng với từng món ăn, từng lớp vị giác tròn đầy, tinh tế.

Hành trình của 14 món ăn bắt đầu với chương "Ươm Mùa", tập trung vào sự tươi mới của các nguyên liệu như cá bớp Nha Trang, bòn bon hay sò điệp Hokkaido để đánh thức vị giác bằng sự tiết chế và tinh tế.

Tiếp nối thực đơn là chương "Vào Nếp", giai đoạn chuyển tiếp khi các hương vị bắt đầu có sự kết nối và cấu trúc rõ nét hơn thông qua tôm hùm bông, mực lá Phan Thiết, cá tráp Nhật Ehime.

Đến chương "Chín Tròn", các món ăn đạt đến sự "viên mãn" về cả kết cấu lẫn chiều sâu với dẻ sườn cừu Lumina hay bồ câu Pháp kết hợp cùng gạo Tám Xoan. Cuối cùng, chương "Dư Hương" khép lại cả hành trình một cách tinh tế, tập trung vào hậu vị và hương thơm bền bỉ của lê Hà Giang và phật thủ.

Bên cạnh đó, thực đơn còn có sự kết hợp giữa nông sản Việt như khoai mì, củ nén cùng các kỹ thuật lên men hiện đại tạo nên một bản sắc ẩm thực vừa hiện đại vừa gần gũi.

Sò điệp Hokkaido được áp chảo vừa độ, giữ lại trọn vẹn vị ngọt trong và kết cấu mềm mọng. Đi cùng là lớp cơm gạo Nhật chiên giòn, xốp nhẹ, tạo điểm nhấn về cấu trúc và purée bông cải trắng Đà Lạt mượt mà, thơm dịu ẢNH: B.C

Cùng với các món ăn, trong thực đơn này, phía nhà hàng còn mang đến 3 lựa chọn đồ uống đi kèm gồm Non-alcohol pairing từ các loại thực vật địa phương, Wine pairing và Rice wine pairing, tất cả đều được phát triển song hành cùng thực đơn "Khai Canh" để mang đến sự cộng hưởng độc nhất về vị giác.

Lần đầu thưởng thức các món trong thực đơn "Khai Canh" tại Miên Saigon, anh Thuận (22 tuổi), một thực khách ở TP.HCM bày tỏ sự hào hứng. Anh đặc biệt ấn tượng với một món rau theo ngày trong chương "Vào Nếp".

Vị khách cho biết món ăn là sự kết hợp của cải thảo Đà Lạt, bào ngư ăn kèm với xốt chuối xanh. Trong đó, bào ngư được xử lý vừa đủ để giữ độ ngọt và kết cấu chắc trong khi cải thảo được muối nhẹ để giữ độ giòn và vị thanh tự nhiên, dùng cùng xốt chuối xanh nấu mẻ mang lại độ chua dịu tạo nên hương vị ấn tượng.

Người đứng sau các món ăn của Miên Saigon là ai?

Đầu bếp Thùy Dung chính là người dẫn dắt hành trình ẩm thực đi theo nhịp điệu riêng của hương vị tại Miên Saigon. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, một vùng đất nổi tiếng với khí hậu thuận hòa và sự phong phú của rau củ, thảo mộc, chị sớm hình thành sự nhạy cảm với việc sử dụng, chế biến những nguyên liệu địa phương.

Trong ký ức tuổi thơ của nữ đầu bếp tài hoa, những món ăn còn là biểu tượng hiện hữu của cách các thành viên trong gia đình chăm sóc và quan tâm nhau mỗi ngày. Trải nghiệm này đã trở thành nền tảng hình thành nên thế giới quan về ẩm thực của đầu bếp này, với sự tinh tế, giàu cảm xúc và tôn trọng sự nuôi dưỡng, chăm chút trong từng bước hình thành nguyên liệu.

Menu "Khai Canh" do đầu bếp Thùy Dung sáng tạo ẢNH: B.C

Tại Miên Saigon, chị Thuỳ Dung giữ vai trò quan trọng trong việc định hình hướng đi của nhà hàng. Các tasting menu do chị xây dựng được phát triển dựa trên 3 giá trị cốt lõi gồm nguyên liệu, kỹ thuật và sự cân bằng tinh tế.

"Thay vì tìm cách "biến tấu" nguyên liệu thành những hình thái xa lạ, mình tập trung vào việc hiểu trọn vẹn bản chất từng loại, từ nguồn gốc, mùa vụ đến cách chúng thay đổi hương vị và kết cấu trong quá trình chế biến, để từ đó làm nổi bật sự nguyên bản của nguyên liệu", nữ đầu bếp bày tỏ.

Phong cách ẩm thực của nữ đầu bếp này không hướng đến sự phô diễn. Cô tin rằng các lớp của vị giác nên được mở ra một cách nhịp nhàng, tinh tế và tỉ mỉ, cân bằng hoàn hảo giữa sự tươi mới và chiều sâu hương vị để gửi gắm một trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn nhất.

Lê Hà Giang được nấu chậm cùng vải khô, giúp giữ cấu trúc mềm nhẹ và thấm vị ngọt thơm, dùng cùng foam socola trắng và mứt phật thủ, tạo sự cân bằng giữa ngọt, chua và hương thơm. Đây là món ăn trong chương "Dư Hương" của tasting menu vừa ra mắt ẢNH: B.C

Với nữ đầu bếp, mỗi một thực đơn nên là một hành trình có cấu trúc, có từng chương hồi và sự phát triển tinh tế về kết cấu và hương vị, để cuối cùng khép lại bằng dư vị đọng lại thật lâu trong ký ức của thực khách.