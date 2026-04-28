Bán chịu 200.000 đồng cho khách Tây, chủ tiệm bánh ở TP.HCM nhận cái kết bất ngờ

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Anh Thái (34 tuổi) - chủ tiệm bánh ở phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết khoảng 20 giờ 50 ngày 25.4, có một khách Tây ghé mua vài loại bánh gồm tiramisu, bánh nướng ngọt và mousse xoài với hóa đơn khoảng 200.000 đồng.



Vị khách Tây ghé tiệm bánh của anh Thái nhưng không mang theo tiền mặt ẢNH: NVCC

Tới lúc thanh toán, cả hai đều lúng túng khi vị khách chỉ mang theo thẻ ngân hàng, trong khi cửa hàng chưa trang bị máy quẹt thẻ. Nam du khách tỏ ra tiếc nuối, định rời đi và hẹn sẽ quay lại sau.

Thấy vậy, anh Thái chủ động đề nghị vị khách cứ nhận bánh, hôm sau ghé lại trả tiền cũng được. Trước sự tin tưởng này, vị khách bất ngờ, liên tục cảm ơn rồi vui vẻ nhận bánh mang đi.

Hôm sau, dù đã tối muộn nhưng vị khách vẫn chưa quay lại nên anh Thái nghĩ bụng có thể vị khách đã về nước và không quay lại nữa. "Không ngờ ngay lúc tiệm sắp đóng cửa, người này hớt hải chạy đến trả đủ hóa đơn cũ và còn ủng hộ thêm nhiều loại bánh khác với hóa đơn khoảng 500.000 đồng", anh Thái chia sẻ.

Anh Thái cho biết suốt cả ngày không thấy vị khách quay lại anh Thái không lo lắng vì thực tế số tiền cũng không nhiều. Sau khi thanh toán cả 2 hóa đơn, vị khách đã gửi lời khen bằng tiếng Anh: "Amazing shop" (cửa hàng tuyệt vời) và không quên chạm tay bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm. Anh Thái biết người khách đến từ châu Âu nhưng không rõ cụ thể ở quốc gia nào.

Đây không phải lần đầu anh Thái bán chịu cho khách. Với những trường hợp vô tình không mang theo tiền mặt hoặc gặp trục trặc khi chuyển khoản, anh sẵn sàng để khách mang bánh đi và hẹn hôm sau quay lại thanh toán.

Tiệm bánh của anh Thái hoạt động khoảng một năm nay. Công việc chính của anh là làm trong ngành ngân hàng, nhưng vì yêu thích bánh ngọt nên anh quyết định mở cửa hàng riêng. Hiện khoảng 40% khách của tiệm là người nước ngoài.

Câu chuyện về người khách nước ngoài được anh Thái đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều phản hồi tích cực.