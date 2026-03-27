Tiệm bánh mì nào bán chạy nhất tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam?

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 quy tụ khoảng 150 gian hàng là các thương hiệu bánh mì nổi tiếng, được người dân và du khách yêu thích.

Đáng chú ý, nhiều thương hiệu lâu đời, từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập danh hiệu "Giá trị Top Việt Nam" (dành cho các thương hiệu hoạt động trên 50 năm tại TP.HCM) tiếp tục góp mặt, mang đến nhiều hoạt động ẩm thực đặc sắc nhằm quảng bá bánh mì Việt.

Anh Nguyễn Hoàng Quốc Thiện - quản lý tiệm bánh mì Cụ Lý (189 Hai Bà Trưng), một trong những tiệm bánh mì lâu đời, hiện đã truyền sang thế hệ thứ ba, cho biết, tiệm chỉ bán tại một địa điểm suốt hơn 70 năm, không có chi nhánh.

Cụ Lý là người gốc Bắc, mang món bánh mì kẹp chả dân dã vào Nam buôn bán. Cụ Lý không có con, sau khi qua đời, các cháu trong gia đình thay nhau tiếp quản và giữ nghề. Ổ bánh mì tại đây không dùng bơ hay pate, mà gồm chả bò, chả quế, chả lụa, giò thủ, ăn kèm hành củ và dưa leo. "Hiện mỗi ngày tiệm có khoảng 7-8 người làm chả, 1 ổ bánh mì dùng khoảng 1 lạng chả, 400 ổ tương đương 40 kg chả với 5 loại khác nhau", anh kể.

Trung bình mỗi ngày tiệm bán khoảng 500 ổ, trước dịch có thể đạt hơn 600 ổ. Tiệm chỉ bán buổi sáng, từ 6 giờ 15 đến 10 giờ, buổi chiều cả nhà dành thời gian làm chả.

Nói về mùa Lễ hội Bánh mì năm ngoái, anh Thiện cho biết, mỗi ngày bán khoảng 2.000 ổ, làm không nghỉ tay vì khách quá đông, trong đó khách nước ngoài đến mua rất nhiều. Liên quan đến các vụ ngộ độc bánh mì gây xôn xao thời gian qua, anh Thiện khẳng định: "Chả của nhà làm trong ngày, bán hết trong ngày. Tham gia lễ hội cũng phải có đầy đủ giấy tờ an toàn vệ sinh thực phẩm và được kiểm tra rất nghiêm ngặt".

Mâm bánh mì cụ Lý, bán suốt hơn 70 năm ở đầu hẻm 189 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, TP.HCM

Bánh mì không bơ và pate, chỉ kẹp chả ăn kèm dưa leo, hành củ thái sợi

Anh Quốc Thiện, cháu đời thứ 3 cụ Lý tiếp quản mâm bánh mì

Giá một ổ 25.000 đồng, thêm nhiều chả là 30.000 đồng

Bánh mì Tăng nổi tiếng hàng chục năm ở khu Chợ Lớn

Bánh mì ở đây nổi tiếng với pate nướng và xíu mại

Trong khi đó, bánh mì Tăng hơn 70 năm tuổi, nằm tại khu chợ Phùng Hưng (còn gọi chợ Thủ Đô, phường Chợ Lớn, TP.HCM), nổi tiếng với xíu mại và pate nướng, khách nên ăn thử.

Anh Tăng Chiêu Minh, đại diện thế hệ thứ ba cho biết, tiệm hoạt động từ năm 1968 đến nay và vẫn giữ nguyên công thức truyền thống. Từ mức giá 2.000 đồng/ổ trước đây, hiện bánh mì tại tiệm có giá khoảng 33.000 đồng. "Chi phí nguyên liệu, vận chuyển đều tăng nên tiệm phải điều chỉnh nhẹ để duy trì chất lượng", anh Minh chia sẻ.

Tham gia lễ hội 4 năm liên tiếp, bánh mì Tăng luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất. Năm ngoái, mỗi ngày tiệm bán từ 3.000 đến 4.000 ổ. "Tại lễ hội, chúng tôi bán giá ưu đãi hơn để quảng bá đến người dân và du khách quốc tế. Ở tiệm mỗi ngày bán khoảng 1.200 đến 1.500 ổ, chưa tính xôi", anh nói.

Anh Minh cho biết rất hào hứng khi tiếp tục tham dự lễ hội: "Không khí đông vui, giúp quảng bá bánh mì Việt Nam ra thế giới nên tôi rất tự hào".

Anh Tăng Chiêu Minh, thế hệ thứ ba của bánh mì Tăng háo hức chờ tới lễ hội bánh mì lần 4

Khách xếp hàng mua bánh mì vào buổi trưa ẢNH: LN

Ngoài ra, theo thống kê của ban tổ chức, danh sách các thương hiệu bánh mì bán hơn 1.000 ổ một ngày ở lễ hội năm ngoái còn có bánh mì Trạng, bán 5.000 ổ trong 3 ngày (trung bình 1.600 ổ/ngày); bánh mì Bảy Hồ bán 2.000 ổ/ngày; bánh mì Huỳnh Hoa bán hơn 1.000 ổ/ngày, đặc biệt đông khách vào đêm khai mạc…