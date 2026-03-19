Có gì ở lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 sắp tới?

Sáng 19.3, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Ẩm thực Việt Nam công bố Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới, lan tỏa năm châu".

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết đến nay đã có khoảng 150 gian hàng đăng ký tham gia, tạo nên không khí sôi động và đa dạng lựa chọn cho du khách. Lễ hội dự kiến thu hút hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26.4.2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM, đồng thời là không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp. Theo bà Khánh, bánh mì Việt Nam đã vượt ra khỏi khuôn khổ món ăn đường phố, trở thành biểu tượng ẩm thực được bạn bè quốc tế yêu thích.

150 gian hàng xuất hiện tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 tới đây ẢNH: LÊ NAM

Điểm nhấn năm nay là thiết kế không gian lễ hội với ý tưởng kết hợp giữa hoa sen Việt Nam và tháp Eiffel của Pháp. Cổng lễ hội được tạo hình từ các linh vật năm Ngọ cùng tiểu cảnh hoa sen. Bên cạnh đó là nhiều khu vực trải nghiệm sáng tạo như không gian giao thoa ẩm thực Việt - Pháp; nhiều tiểu cảnh độc lạ để khách đến chụp ảnh check-in như "máy bay bánh mì", tháp sen bày 50 món chay, hay cụm cà phê phin, bánh mì và tháp Eiffel cách điệu...

Cụm tiểu cảnh bánh mì xưa của sự kiện năm nay ẢNH: BTC

Ngoài hoạt động tham quan, lễ hội còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, khuyến mãi tại các gian hàng. Ban tổ chức cho biết công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị tham gia phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, tuân thủ quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và tham gia tập huấn bắt buộc. Đồng thời, ban tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả từ chối tham gia lễ hội.

Qua các kỳ tổ chức trước, Lễ hội Bánh mì đã góp phần nâng tầm hình ảnh bánh mì Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời trở thành sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.