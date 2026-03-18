Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du khách Việt dẫn đầu châu Á về ý thức bảo vệ môi trường

Lê Nam
18/03/2026 09:22 GMT+7

Theo khảo sát mới nhất của Agoda, du khách Việt Nam đang nổi lên như nhóm khách có ý thức bảo vệ môi trường hàng đầu khu vực châu Á, khi xu hướng du lịch bền vững ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn hành trình.

Khảo sát du lịch Bền vững 2026 của Agoda cho thấy, 77% du khách châu Á quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch, tăng mạnh so với mức 68% của năm trước. Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ này lên tới 81%, phản ánh rõ nét sự chuyển dịch trong nhận thức và hành vi của người tiêu dùng.

Đáng chú ý, du khách Việt dẫn đầu khu vực về mong muốn giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon trong mỗi chuyến đi. Có tới 29% người tham gia khảo sát cho biết đây là động lực chính khi lựa chọn du lịch bền vững - mức cao nhất trong các thị trường được khảo sát, vượt xa các điểm đến như Đài Loan (23%), Thái Lan (16%) hay Nhật Bản (13%).

Xu hướng này phần nào đến từ việc người Việt ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường cấp thiết như rác thải nhựa, ô nhiễm đại dương hay biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các điểm đến du lịch biển. Điều này khiến du khách cân nhắc kỹ hơn từ phương tiện di chuyển, lựa chọn lưu trú đến các hoạt động trải nghiệm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố môi trường, du khách Việt còn thể hiện rõ mong muốn đóng góp cho cộng đồng địa phương. Khoảng 28% cho rằng chi tiêu du lịch cần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân bản địa, trong khi 45% đánh giá tác động kinh tế địa phương là giá trị lớn nhất mà du lịch có thể tạo ra nếu được phát triển có trách nhiệm.

Xu hướng này tương đồng với sự phát triển của mô hình du lịch cộng đồng tại Việt Nam. Nhiều địa phương đã khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, vừa tạo sinh kế cho người dân vừa bảo tồn giá trị văn hóa thiên nhiên. Đáng chú ý, Việt Nam hiện có 5 làng du lịch được UNWTO vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", gồm Tân Hóa (Quảng Trị), Thái Hải (Thái Nguyên), Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Du khách Việt dẫn đầu châu Á về ý thức bảo vệ môi trường- Ảnh 1.

Người dân ở làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên) - ngôi làng Việt Nam được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới"

ẢNH: LÀNG THÁI HẢI

Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các cơ sở lưu trú xanh cũng đang gia tăng mạnh. Có tới 43% du khách Việt mong muốn có thêm nhiều lựa chọn khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn bền vững để phục vụ kế hoạch du lịch. Thực tế, nhiều doanh nghiệp lưu trú trong nước đã bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn xanh quốc tế, từ giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng đến sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện môi trường.

Kết quả khảo sát được thực hiện trên 1.036 người tại 8 thị trường châu Á trong tháng 2.2026, cho thấy du lịch xanh không còn là xu hướng ngắn hạn mà đang dần trở thành tiêu chuẩn mới của ngành du lịch khu vực. Với những chuyển biến tích cực từ phía du khách, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có tiềm năng dẫn dắt xu hướng du lịch bền vững trong thời gian tới.

Nghiên cứu triển khai hoàn thuế điện tử cho du khách quốc tế tại Việt Nam

