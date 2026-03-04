Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Du khách Việt mắc kẹt ở Oman: 'Tâm trạng thay đổi như chứng khoán'

Lê Nam
Lê Nam
04/03/2026 17:56 GMT+7

Chiều 4.3, cập nhật từ Muscat (Oman), anh Vũ Việt Hùng, du khách Việt Nam đang mắc kẹt tại đây cho biết tâm trạng của nhóm hành khách thay đổi "như chứng khoán" trong thời gian chờ đợi chuyến bay tiếp theo.

Theo anh Hùng, những giờ đầu tiên khi phải dừng lại tại Oman, nhóm du khách Việt khá bình tĩnh. Tuy nhiên sau vài ngày chờ đợi, tâm lý bắt đầu xuất hiện chút hoang mang. Thông tin cập nhật từ Qatar sáng cùng ngày vẫn là tiếp tục chờ đợi thêm. "Thực ra, chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn hay nhiều việc để làm ngoài việc chờ đợi". Trong thời gian lưu lại Oman, anh chọn cách giữ tinh thần tích cực bằng những thói quen đơn giản như chạy bộ mỗi ngày. 

Du khách Việt mắc kẹt ở Oman: 'Tâm trạng thay đổi như chứng khoán'- Ảnh 1.
Du khách Việt mắc kẹt ở Oman: 'Tâm trạng thay đổi như chứng khoán'- Ảnh 2.

Du khách Việt làm thơ, chạy bộ để giải tỏa căng thẳng trong những ngày mắc kẹt ở Oman

ẢNH: NVCC

Trước đó, anh Vũ Việt Hùng có chuyến bay từ Hà Nội quá cảnh tại Doha (Qatar) để nối chuyến sang Paris (Pháp) công tác. Tuy nhiên, kế hoạch bị gián đoạn khi nhiều quốc gia Trung Đông đồng loạt đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận do căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Khi máy bay còn cách Doha khoảng hơn một giờ bay, tổ bay bất ngờ thông báo thay đổi hành trình và chuyển hướng hạ cánh xuống Muscat (Oman). Trên chuyến bay có khoảng 25 - 30% hành khách là người Việt Nam, phần còn lại là khách quốc tế. 

Du khách Việt mắc kẹt ở Oman: 'Tâm trạng thay đổi như chứng khoán'- Ảnh 3.

Dù được ở khách sạn 5 sao nhưng nhiều người chỉ có bộ quần áo đang mặc, thiếu đồ dùng thiết yếu do hành lý còn đang thất lạc

ẢNH: NVCC

Sau khi hạ cánh, nhờ internet trên chuyến bay của Qatar Airways, nhiều hành khách đã cập nhật thông tin về việc không phận khu vực bị đóng do tình hình an ninh Trung Đông. Khi hiểu rõ nguyên nhân, tâm lý chung của mọi người khá bình tĩnh, dù vẫn có chút lo lắng vì hành trình bị gián đoạn. Đến nay, hơn 3 ngày sau khi lên chuyến bay Hà Nội - Doha, anh Vũ Việt Hùng (sinh sống tại Hà Nội) và nhiều du khách Việt vẫn chưa thể di chuyển như kế hoạch ban đầu.

Hiện anh được hãng hàng không bố trí lưu trú tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại Muscat, với phòng riêng hướng biển. Hành khách được hỗ trợ ba bữa ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, hành lý ký gửi của hành khách vẫn chưa thể nhận lại, mỗi người chỉ có hành lý xách tay.

Du khách Việt mắc kẹt ở Oman: 'Tâm trạng thay đổi như chứng khoán'- Ảnh 4.

Công tác trong một công ty du lịch ở Hà Nội, anh không thể kịp tham dự sự kiện triển lãm du lịch quốc tế, hình ảnh do đồng nghiệp của anh gửi

ẢNH: NVCC

"Điều này gây khá nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với những người không mang theo nhiều đồ cá nhân. Có người được ở khách sạn 5 sao nhưng chỉ có đúng bộ quần áo đang mặc, thiếu nhiều vật dụng thiết yếu", anh Hùng nói.

