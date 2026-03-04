Bên trong siêu du thuyền mắc kẹt trên biển giữa chiến sự Trung Đông

Ít nhất 6 siêu du thuyền đang bị kẹt ở Dubai và Doha sau khi xung đột leo thang ở Trung Đông khiến eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới - bị đóng cửa. Tất cả du khách không thể xuống tàu và không có "hành lang an toàn" nào mở ra để đưa họ về nhà.

Esley Ballantyne tỉnh giấc vào sáng sớm khi điện thoại báo động khẩn cấp: "Nguy cơ tên lửa, hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức trong chỗ an toàn gần nhất". Ballantyne ra khỏi giường và nhìn qua cửa sổ cabin du thuyền. Bên ngoài chỉ có bóng tối - và ánh đèn rực sáng của cảng Dubai.

Đó là chủ nhật.

Hai ngày sau, Ballantyne vẫn đang ở trên du thuyền MSC Euribia, dài 331 mét, 19 tầng đang neo đậu tại Dubai. Euribia là một trong số những du thuyền hiện không thể rời khỏi Trung Đông do xung đột Iran leo thang.

Hàng chục ngàn du khách mắc kẹt trên du thuyền ở các cảng vùng Vịnh ẢNH: Hannibal Hanschke/EPA/AAP

Đối với hàng nghìn hành khách và thủy thủ đoàn, chuyến đi nghỉ dưỡng thường lệ qua các cảng vùng Vịnh và biển Đỏ hiện trở thành những trò chơi chờ đợi đầy bất trắc, khi các du thuyền thay đổi lộ trình, trì hoãn khởi hành hoặc vẫn neo đậu trong bối cảnh lo ngại về an ninh.

"Chúng tôi đã nghe những tiếng nổ lớn, nhìn thấy một số tên lửa bị đánh chặn từ trên tàu nhưng tất cả dường như đều ở rất xa", Ballantyne, người đến từ Scotland, nói với CNN. Sau khi có cảnh báo khẩn cấp, lúc không thấy gì ngoài cửa sổ, bà nghĩ rằng mình chỉ có thể quay lại giường và ngủ tiếp.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn vào chuyện như thế", Sharon Cockram, du khách người Anh khác trên tàu Euribia, nói. "Đó luôn là chuyện bạn chỉ xem trên TV ở nhà".

Du khách trên ban công du thuyền đang neo đậu cho đến khi có thông báo mới ẢNH: Hannibal Hanschke/EPA/AAP

Các con tàu và hành khách có thể sẽ không đi đâu sớm. Không phận trong khu vực bị đóng cửa hoặc hạn chế, và các du thuyền không thể vận chuyển hành khách về nhà bằng đường biển vì họ đang tránh eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy nhộn nhịp giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp gần đây đã nâng cấp đánh giá rủi ro khu vực lên mức "nghiêm trọng", mức cao nhất, cho thấy một cuộc tấn công "gần như chắc chắn sẽ xảy ra".

Du thuyền Celestyal Discovery cỡ trung do công ty Celestyal Cruises của Hy Lạp điều hành, cũng đang bị mắc kẹt ở Dubai. Một trong những tàu chị em của nó, Celestyal Journey, đang neo đậu tại Doha. Công ty du thuyền TUI của Đức có hai tàu trong khu vực - Mein Schiff 5 ở Doha và Mein Schiff 4 ở Abu Dhabi. TUI Cruises cho biết hôm thứ tư rằng, một chuyến bay đặc biệt của Emirates đã khởi hành từ Dubai đến Munich với 218 hành khách từ tàu Mein Schiff 4. Những hành khách còn lại trên các tàu bị ảnh hưởng cũng hy vọng cuối cùng sẽ được xuống tàu và bay về nhà, nhưng với tình hình địa chính trị bất ổn, ngày trở về vẫn chưa chắc chắn.

Hình ảnh vệ tinh của eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược giữa Iran và Oman, nối liền vịnh Ba Tư với biển Ả Rập. Các tàu du lịch đang tránh tuyến đường thủy này ẢNH: GETTY

Cả bà Cockram và Ballantyne đều đã đặt vé máy bay về nhà vào thứ bảy tuần này, ngày 7 tháng 3, và hy vọng chuyến bay sẽ diễn ra suôn sẻ. "Khá đáng sợ", Cockram nói. "Nhưng khi những ngày trôi qua, bạn nghĩ, 'Ừ, đến giờ vẫn ổn, vậy hy vọng mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi chúng ta có thể về nhà".



Họ nói rằng các hoạt động giải trí trên du thuyền vẫn tiếp tục diễn ra là một điều may mắn. Tuy nhiên, Ballantyne nói, việc cố gắng tận hưởng lễ hội trong khi nghe thấy tiếng tên lửa là "rất kỳ lạ" và mang lại "những cảm xúc lẫn lộn".