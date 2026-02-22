Cháy du thuyền trên đường đến Singapore

Ít nhất một người thiệt mạng và bốn người khác đang hồi phục tại bệnh viện sau khi hỏa hoạn xảy ra trên du thuyền đang hướng đến Singapore. Vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương ngày thứ sáu, 20 tháng 2, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) nhận được báo cáo về một vụ hỏa hoạn trên du thuyền World Legacy.

Có 271 du khách và 338 thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền vào thời điểm xảy ra sự cố, theo thông cáo báo chí tiếp theo của MPA. Hành khách đã được sơ tán tại bến phà HarbourFront khi thủy thủ đoàn khống chế được ngọn lửa. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) cuối cùng đã dập tắt đám cháy, xảy ra ở khu vực phòng chờ trên boong số 9, tờ The Straits Times đưa tin, trích dẫn những phát hiện sơ bộ do MPA chia sẻ.

Du thuyền World Legacy

Các nhân viên y tế và lực lượng cấp cứu khác đã cung cấp điều trị y tế khi cần thiết. Tuy nhiên, một người đã tử vong tại hiện trường và bốn người khác được đưa đến bệnh viện để điều trị thêm. Thành viên thủy thủ đoàn tử vong, một công dân Indonesia, đã được chuyển lên bờ. Các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành các thủ tục cần thiết, và Đại sứ quán Indonesia tại Singapore đã được thông báo.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Con tàu hiện neo đậu tại Khu neo đậu dự trữ Raffles.

Những bức ảnh được chia sẻ trên trang Facebook của MPA cho thấy, lực lượng cứu hộ đang sơ tán hành khách mặc áo phao khỏi du thuyền. Công ty du lịch Dragon Cruises có trụ sở tại Singapore quản lý thương hiệu tàu World Legacy.