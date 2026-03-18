Nghiên cứu triển khai hoàn thuế điện tử cho du khách quốc tế tại Việt Nam

Lời đề nghị được ông Jorge Casal, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Thị trường mới và Quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Global Blue đưa ra tại buổi làm việc với Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai diễn ra chiều qua (17.3).

Theo thống kê của Global Blue, trung bình mỗi du khách quốc tế chi tiêu khoảng 800 USD cho hoạt động mua sắm tại điểm đến ẢNH: N.A

Theo ông Jorge Casal, nếu trước đây du khách chủ yếu lựa chọn điểm đến dựa trên yếu tố tham quan, nghỉ dưỡng, thì hiện nay mua sắm đã trở thành một trong những động lực quan trọng thu hút du khách. Theo thống kê của Global Blue, trung bình mỗi du khách quốc tế chi tiêu khoảng 800 USD cho hoạt động mua sắm tại điểm đến.

Đại diện Global Blue cũng giới thiệu hệ thống hoàn thuế điện tử kết hợp chuyển đổi số của tập đoàn, với hai yếu tố cốt lõi là tăng cường bảo mật, phòng chống gian lận và nâng cao trải nghiệm số cho du khách thông qua tự động hóa các quy trình hoàn thuế. Hệ thống này giúp việc hoàn thuế trở nên nhanh chóng, thuận tiện, từ đó khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và góp phần thúc đẩy du lịch mua sắm tại các điểm đến.

Ông Gavin Ingram, Giám đốc Vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Global Blue, cho biết thêm: Hiện hệ thống của tập đoàn đã được triển khai tại 45 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường tại châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Nhiều cơ quan quản lý tại các quốc gia đánh giá cao vai trò của hệ thống hoàn thuế điện tử trong việc giảm thiểu gian lận thương mại, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống không phát sinh chi phí cho cơ quan quản lý nhà nước. Hiện tập đoàn này đang làm việc với khoảng 35 quốc gia khác, trong đó Thái Lan và Philippines cũng đang cân nhắc áp dụng hệ thống này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao.

"Việc áp dụng hệ thống hoàn thuế điện tử có thể góp phần thay đổi hệ sinh thái hoàn thuế, nâng cao trải nghiệm số và thúc đẩy chi tiêu của du khách quốc tế. Tập đoàn cũng sẵn sàng chia sẻ dữ liệu thống kê về xu hướng và hành vi mua sắm của du khách nhằm hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số ngành du lịch" - đại diện Global Blue chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao đề xuất của Global Blue trong việc thúc đẩy số hóa dịch vụ hoàn thuế, cho rằng đây là một hướng đi phù hợp nhằm nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai thông tin: Du lịch Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng tích cực. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước, và được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) đánh giá là một trong những điểm đến có tốc độ phục hồi và phát triển du lịch mạnh mẽ trên thế giới. Chính phủ Việt Nam hiện cũng đang chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển các trung tâm thương mại và dịch vụ nhằm thúc đẩy du lịch mua sắm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai. Đồng thời đề nghị Global Blue chia sẻ thêm các dữ liệu và thông tin về xu hướng tiêu dùng của du khách quốc tế để hỗ trợ công tác hoạch định chính sách phát triển du lịch trong thời gian tới.



