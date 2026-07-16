Toàn cảnh 17h: 'Nghẹt thở' giải cứu nạn nhân bị tai nạn lao động | Cảnh báo 6 tỉnh miền Bắc sắp có mưa lớn

Toàn cảnh 17h ngày 16.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 16.7: “Nghẹt thở” giải cứu nạn nhân bị tai nạn lao động | Cảnh báo 6 tỉnh miền Bắc sắp có mưa lớn

30 năm chờ một công viên: Người dân Hà Đông kỳ vọng gì?

Sau gần 30 năm chậm triển khai, dự án Công viên Hà Đông (Hà Nội) đang được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ. Với quy mô gần 100 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.250 tỉ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành "lá phổi xanh" phía tây thủ đô, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng của người dân.

30 năm chờ một công viên: Người dân Hà Đông kỳ vọng gì?

Cho thuê nhà doanh thu 1 tỉ trở xuống cần làm ngay 2 việc trước 31.7

Thuế cơ sở ở nhiều địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội… đã đồng loạt lưu ý về hạn chót cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống phải thông báo doanh thu, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử tới cơ quan thuế.

Cho thuê nhà doanh thu 1 tỉ trở xuống cần làm ngay 2 việc trước 31.7

Bác sĩ tiết lộ tình hình hiện tại của em bé chào đời trên taxi

Liên quan đến ca sinh nở hy hữu em bé chào đời trên xe taxi vào sáng ngày 12.7.2026 vừa qua, thông tin mới nhất từ các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ với Báo Thanh Niên, cho biết hiện tại sức khỏe của cả sản phụ và em bé đều đã hoàn toàn ổn định. Bé trai nặng 2.800 gram, chiều dài 48cm, khóc to sau sinh và có chỉ số thích nghi APGAR hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ tiết lộ tình hình hiện tại của em bé chào đời trên taxi

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.