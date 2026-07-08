Sắp hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu, khai thuế quý 2

Cụ thể, với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, có doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30.6 từ 1 tỉ đồng trở xuống: phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh, kê khai theo Mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Người nộp thuế cần chủ động rà soát, hoàn thành các nghĩa vụ chậm nhất ngày 31.7 ẢNH: ĐAN THANH

Với hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống mà chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế: tiến hành thông báo thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Với hộ kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc diện trực tiếp khai thuế, lựa chọn khai thuế 2 lần/năm: tiến hành khai thuế lần thứ nhất, sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm Thông tư 50/2026/TT-BTC; áp dụng Bảng kê chi tiết 01/BK-BĐS ban hành kèm Thông tư 18/2026/TT-BTC khi có nhiều bất động sản cho thuê.

Hộ kinh doanh khai thuế theo quý, có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 1 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng; hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và doanh thu thực tế phát sinh đến ngày 30.6 trên 1 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng: phải kê khai thuế quý 2 theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế theo quý tiến hành như sau:

Với thuế giá trị gia tăng, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2025 nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỉ đồng: nộp hồ sơ khai thuế quý 2, sử dụng tờ khai thuế Mẫu số 01/GTGT (phương pháp khấu trừ); Mẫu số 04/GTGT (phương pháp trực tiếp). Cả hai mẫu này đều ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Với thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công): nộp hồ sơ khai thuế quý 2, sử dụng tờ khai thuế Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Thuế TP.Hà Nội lưu ý, người nộp thuế cần chủ động rà soát thông tin, xác định đúng trường hợp thuộc diện phải thông báo, kê khai, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định chậm nhất ngày 31.7.

Việc kê khai điện tử có thể thực hiện qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công ngành thuế.

Thực hiện sớm sẽ giúp người nộp thuế có thời gian rà soát thông tin, tránh sai sót; kịp thời bổ sung, điều chỉnh nếu hồ sơ chưa đầy đủ; tránh tình trạng hệ thống quá tải vào những ngày cuối; không bị chậm nộp do những sự cố phát sinh ngoài ý muốn (mất mạng, lỗi thiết bị, quên thời hạn...).