Từ ngày 1.7, luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế (doanh nghiệp, hộ kinh doanh ...) được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế . Theo hướng dẫn từ Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa, quy định tại điều 47 luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. Trong khi đó, từ ngày 1.7, theo khoản 5 điều 12 luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý thời hạn kê khai thuế bổ sung từ 1.7 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo quy định, những trường hợp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau. Thứ nhất, trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. Thứ hai, hồ sơ không thuộc phạm vi, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế, khoản thu khác nêu tại quyết định thanh tra, kiểm tra. Thứ ba, hồ sơ không thuộc trường hợp cơ quan điều tra yêu cầu không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khoản thu khác để phục vụ điều tra vụ án. Thứ tư, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai, sót liên quan đến phạm vi, thời kỳ đã thanh tra, kiểm tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được miễn, giảm, hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được bổ sung hồ sơ giải trình với cơ quan thuế. Thứ năm, các trường hợp thực hiện theo kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa cũng đưa ra một số điểm cần lưu ý. Đó là không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp cơ quan điều tra đề nghị nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án và trách nhiệm của cơ quan điều tra trong việc thông báo cho cơ quan thuế khi kết thúc yêu cầu liên quan. Đối với các trường hợp khai bổ sung theo kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được khấu trừ, miễn, giảm, hoàn thì bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện.