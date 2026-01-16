Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế để tránh bị phạt

Theo Thuế TP.HCM, người nộp thuế kê khai theo tháng (kỳ thuế tháng 12.2025) cần lưu ý trong tháng 1 thời hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế là ngày 20.1.2026, áp dụng cho các sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Thuế TP.HCM lưu ý người nộp thuế thời hạn nộp hồ sơ kê khai và tiền thuế trong tháng 1 ẢNH: T.H

Đối với kê khai theo quý (kỳ thuế quý 4/2025), thời hạn chót được lùi đến ngày 2.2 do hạn gốc 31.1 rơi vào ngày thứ bảy. Thời hạn này áp dụng cho hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT, TNCN. Riêng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý 4/2025, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 30.1. Theo quy định, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN theo quý, tuy nhiên phải đảm bảo tổng số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý đạt tối thiểu 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp nộp thiếu so với mức quy định, doanh nghiệp có thể đối mặt với tiền phạt chậm nộp ở mức 0,03%/ngày, tính trên số thuế còn thiếu kể từ sau ngày 30.1.

Thuế TP.HCM khuyến nghị người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn kịp thời.

Trong năm 2025, Thuế TP.HCM đã thực hiện thu ngân sách vượt 600.000 tỉ đồng. Kế hoạch năm 2026, Thuế TP.HCM được giao nhiệm vụ thu 627.000 tỉ đồng, chiếm gần 28% nhiệm vụ thu của toàn ngành.