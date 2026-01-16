Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế để tránh bị phạt

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/01/2026 08:44 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa thông báo người nộp thuế cần lưu ý trong tháng 1 nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh phát sinh các khoản phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp.

Theo Thuế TP.HCM, người nộp thuế kê khai theo tháng (kỳ thuế tháng 12.2025) cần lưu ý trong tháng 1 thời hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế là ngày 20.1.2026, áp dụng cho các sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Thuế TP.HCM lưu ý thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế trong tháng 1 - Ảnh 1.

Thuế TP.HCM lưu ý người nộp thuế thời hạn nộp hồ sơ kê khai và tiền thuế trong tháng 1

ẢNH: T.H

Đối với kê khai theo quý (kỳ thuế quý 4/2025), thời hạn chót được lùi đến ngày 2.2 do hạn gốc 31.1 rơi vào ngày thứ bảy. Thời hạn này áp dụng cho hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT, TNCN. Riêng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý 4/2025, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 30.1. Theo quy định, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN theo quý, tuy nhiên phải đảm bảo tổng số thuế TNDN tạm nộp của 4 quý đạt tối thiểu 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp nộp thiếu so với mức quy định, doanh nghiệp có thể đối mặt với tiền phạt chậm nộp ở mức 0,03%/ngày, tính trên số thuế còn thiếu kể từ sau ngày 30.1.

Thuế TP.HCM khuyến nghị người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn kịp thời.

Trong năm 2025, Thuế TP.HCM đã thực hiện thu ngân sách vượt 600.000 tỉ đồng. Kế hoạch năm 2026, Thuế TP.HCM được giao nhiệm vụ thu 627.000 tỉ đồng, chiếm gần 28% nhiệm vụ thu của toàn ngành.

Tin liên quan

Nhiều hộ kinh doanh thắc mắc về hóa đơn, hàng tồn kho, cơ quan thuế nói gì?

Nhiều hộ kinh doanh thắc mắc về hóa đơn, hàng tồn kho, cơ quan thuế nói gì?

Tại hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức chiều 15.1, nhiều hộ kinh doanh (HKD) thắc mắc về thời điểm xuất hóa đơn, hàng tồn kho…

Khám phá thêm chủ đề

Thuế TP.HCM thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận