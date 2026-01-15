Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhiều hộ kinh doanh thắc mắc về hóa đơn, hàng tồn kho, cơ quan thuế nói gì?

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/01/2026 17:21 GMT+7

Tại hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức chiều 15.1, nhiều hộ kinh doanh (HKD) thắc mắc về thời điểm xuất hóa đơn, hàng tồn kho…

Đại diện HKD nhóm 2 (doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỉ đồng) cho biết, giá gói mì, cuộn băng keo… vài nghìn cũng phải xuất hóa đơn nên số lượng hóa đơn quá nhiều, gây lãng phí trong khi tỷ suất lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, họ cũng lúng túng không biết khi bị trả hàng thì sửa đổi hóa đơn như thế nào? Có cách nào trả hàng mà hóa đơn không thay đổi hay không. Một số HKD còn thắc mắc bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) vào ban đêm thì xuất hóa đơn như thế nào… Đại diện cơ quan thuế trả lời, bán hàng trên sàn TMĐT ở những khung giờ khác nhau nhưng khi người nộp thuế giao hàng lúc nào thì xuất hóa đơn khi đó.

Nhiều hộ kinh doanh thắc mắc về hóa đơn, hàng tồn kho, cơ quan thuế nói gì?- Ảnh 1.

HKD thắc mắc về hóa đơn, hàng tồn kho chiều 15.1

ẢNH: T.XUÂN


Ngoài hóa đơn, các HKD tham dự còn thắc mắc về hàng tồn kho phải xử lý ra sao. Liên quan đến hàng tồn kho, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho biết vừa qua có tiếp xúc với nhiều HKD tiểu ngạch từ Trung Quốc thì gần như không có hóa đơn đầu vào. Trong khi theo quy định, đối với hộ có doanh thu trên 3 tỉ đồng mà không có chứng từ cho hàng tồn kho thì không thể thực hiện doanh thu trừ chi phí để xác định thu nhập chịu thuế. Do đó, bà Cúc kiến nghị, cơ quan thuế có thể cho thực hiện bảng kê hàng tồn kho làm cơ sở để hộ có thể thực hiện đóng thuế và chịu trách nhiệm về kê khai này.

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong chiến dịch triển khai 60 ngày cao điểm hỗ trợ các HKD chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, cơ quan thuế đã nắm được những băn khoăn, thắc mắc của HKD, nhiều hộ lo lắng việc kê khai sai, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế… Đây đều là những lo lắng rất thật, rất đời thường, cơ quan thuế có trách nhiệm đồng hành cùng người nộp thuế. Ông Mai Sơn nhấn mạnh, cơ quan thuế tập trung vào hướng dẫn, triển khai công cụ chat để trả lời thắc mắc của người nộp thuế cũng như hướng dẫn thực hiện quy định về thuế. Trong giai đoạn đầu, cơ quan thuế ưu tiên hỗ trợ để HKD làm đúng và hạn chế tối đa sai sót. Nếu có sai sót thì phần lớn là do bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm hoặc lỗi kỹ thuật. Vì vậy, giai đoạn này ngành thuế không đặt nặng việc kiểm tra, xử phạt, mà tập trung vào hướng dẫn, nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời để bà con điều chỉnh ngay từ đầu. Doanh thu HKD kê khai theo thực tế trong năm 2026 sẽ không được sử dụng làm căn cứ để truy thu thuế khoán của các năm trước đây.

Tin liên quan

Hộ kinh doanh rối với ghi chép thu - chi

Hộ kinh doanh rối với ghi chép thu - chi

Sau 10 ngày thực hiện kê khai hàng hóa để đóng thuế sau này, nhiều hộ kinh doanh vẫn loay hoay không biết ghi chép thế nào cho đúng. Thậm chí không ít hộ vẫn không biết mình thuộc nhóm nào, đã vào diện miễn thuế rồi sao vẫn phải kê khai?…

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh Cơ quan thuế Hàng tồn kho Kế toán Hóa đơn
Xem thêm bình luận