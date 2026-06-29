Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu tới cơ quan thuế

Nhiều cơ quan thuế địa phương như Thuế tỉnh Quảng Trị, Thuế cơ sở 3 TP.Huế, Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi… vừa đồng loạt lưu ý về hạn chót hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) phải thông báo doanh thu nửa đầu năm tới cơ quan thuế.

Dù thuộc diện miễn thuế (có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống), hộ kinh doanh vẫn phải thông báo doanh thu tới cơ quan thuế ẢNH: ĐAN THANH

Đối tượng phải thông báo là hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay và tự xác định doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống.

Hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh từ ngày bắt đầu kinh doanh đến hết ngày 30.6 với thời hạn thông báo chậm nhất là ngày 31.7.

Thông báo có thể thực hiện theo 2 cách: qua ứng dụng eTax Mobile hoặc qua cổng dịch vụ ngành thuế. Hộ kinh doanh sử dụng Mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Cơ quan thuế lưu ý chung, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, tuy không nộp thuế nhưng vẫn phải thông báo doanh thu và thực hiện ghi chép sổ sách. Hộ đang hoạt động ổn định thì thông báo doanh thu 1 lần/năm, chậm nhất là ngày 31.1 năm sau.

Hộ mới thành lập trong năm, phải thông báo doanh thu 2 lần/năm (6 tháng đầu năm: chậm nhất ngày 31.7 và 6 tháng cuối năm: chậm nhất ngày 31.1 năm sau).

Hộ bắt đầu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, chỉ thông báo doanh thu phát sinh từ khi bắt đầu kinh doanh đến hết năm, chậm nhất ngày 31.1 năm sau.

Ngoài ra, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống cũng phải thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử tới cơ quan thuế chậm nhất cùng thời điểm thông báo doanh thu. Nội dung thông báo bao gồm tất cả các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu trong năm 2026, hộ kinh doanh phát sinh doanh thu vượt 1 tỉ đồng thì phải chuyển sang kê khai và nộp thuế theo quý bắt đầu từ quý có phát sinh doanh thu trên 1 tỉ đồng.

Ví dụ, quý 1 và quý 2, hộ có doanh thu 450 triệu đồng, quý 3 có doanh thu 650 triệu đồng. Như vậy, tổng 3 quý, doanh thu của hộ kinh doanh là 1,1 tỉ đồng.

Khi đó, ngay quý 3, hộ kinh doanh phải chuyển sang kê khai nộp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng theo quy định.