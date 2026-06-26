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Kinh tế

Những việc hộ kinh doanh phải làm chậm nhất ngày 31.7 để tránh bị phạt

Đan Thanh
Đan Thanh

Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên vừa đưa ra loạt lưu ý với hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế để tránh vi phạm và các rủi ro về thuế.

Thứ nhất là kê khai thuế quý 2. Đối tượng áp dụng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu dự kiến trong năm 2026 trên 1 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng. Hồ sơ khai thuế là tờ khai Mẫu 01/CNKD ban hành kèm Thông tư số 50/2026/TT-BTC. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế chậm nhất ngày 31.7.

Những việc hộ kinh doanh phải làm chậm nhất ngày 31.7 để tránh bị phạt- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống được miễn thuế nhưng vẫn phải thông báo doanh thu tới cơ quan thuế

ẢNH: ĐAN THANH

Trường hợp hộ kinh doanh chưa thực hiện kê khai thuế trong quý 1 do xác định doanh thu năm 2026 từ 1 tỉ đồng trở xuống, nhưng doanh thu thực tế lũy kế đến quý 2 vượt 1 tỉ đồng, chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cần thực hiện: kê khai thuế theo Mẫu 01/CNKD và nộp số thuế phát sinh theo quy định chậm nhất ngày 31.7.

Cạnh đó, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyền dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định hiện hành, chậm nhất ngày 29.7.

Thứ hai là kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản. Đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản và lựa chọn phương pháp khai thuế 2 lần trong năm tính thuế.

Hồ sơ khai thuế gồm: tờ khai Mẫu 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC; bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu 01/BK-BĐS ban hành kèm Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất ngày 31.7.

Thứ ba là thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử. Việc này áp dụng với hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, chưa thực hiện thông báo thông tin số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh sử dụng tờ khai Mẫu 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC. Thời hạn thực hiện chậm nhất ngày 31.7.

"Trường hợp đã thông báo lần đầu nhưng có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng sử dụng số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử thì hộ kinh doanh có trách nhiệm gửi lại thông báo đến cơ quan thuế", Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên lưu ý.

Thứ tư là thông báo doanh thu. Việc này áp dụng đối với hộ kinh doanh bắt đầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay, có doanh thu thực tế từ 1 tỉ đồng trở xuống.

Doanh thu khai báo là doanh thu thực tế phát sinh kể từ khi bắt đầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 30.6. Hộ kinh doanh sử dụng tờ khai Mẫu 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư số 50/2026/TT-BTC, thời hạn thực hiện chậm nhất ngày 31.7.

Thứ năm là thông báo thành lập địa điểm kinh doanh; thay đổi thông tin; tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Đối tượng áp dụng là hộ kinh doanh phát sinh việc thành lập mới, thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với kinh doanh ngoài trụ sở chính.

Hồ sơ thông báo theo Mẫu 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

Thời hạn thực hiện là trong 10 ngày làm việc kể từ ngày địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động hoặc kể từ ngày phát sinh việc thông tin, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh của địa điểm kinh doanh. 

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