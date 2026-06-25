Từ ngày 1.7, hộ kinh doanh cần chú ý gì khi thực hiện chuyển khoản?

Từ ngày 1.7, một số quy định đối với giao dịch thanh toán trực tuyến tại hệ thống ngân hàng tại Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2024 quy định về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ trực tuyến chính thức có hiệu lực. Trong đó liên quan đến việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện chuyển khoản cần vượt mức quy định lưu ý một số nội dung.

Từ ngày 1.7, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển khoản vượt ngưỡng quy định phải xác thực khuôn mặt ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thông tư 77 yêu cầu áp dụng biện pháp xác thực nâng cao đối với các giao dịch trực tuyến có giá trị lớn hoặc vượt ngưỡng quy định, đặc biệt đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, một số ngân hàng đã thông báo một số quy định mới. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo triển khai quy định bảo mật nâng cao đối với các giao dịch vượt hạn mức của doanh nghiệp theo Thông tư 77/2025. Cụ thể, người đại diện pháp luật cần trực tiếp phê duyệt và xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt để đảm bảo an toàn tối đa cho giao dịch. Quy định này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1.7. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao mức độ bảo mật trong giao dịch tài chính, ABBank cũng sẽ triển khai phương thức xác thực sinh trắc học và cập nhật phân quyền duyệt lệnh trên ABBank Business.

Quy định áp dụng cho 2 nhóm doanh nghiệp như sau: Với nhóm khách hàng tổ chức mới gồm doanh nghiệp mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, các giao dịch chuyển tiền, thanh toán từ 50 triệu đồng/lần hoặc từ 100 triệu đồng/ngày trở lên sẽ yêu cầu người đại diện pháp luật trực tiếp phê duyệt và xác thực khuôn mặt. Với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán đơn giản theo mô hình "Người nhập và duyệt", người đại diện pháp luật phải xác thực bằng khuôn mặt đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng/lần hoặc từ 20 triệu đồng/ngày. Đồng thời, ngân hàng cũng điều chỉnh quyền hạn của tài khoản "Người nhập và duyệt". Theo đó, các giao dịch vượt ngưỡng quy định chỉ được khởi tạo khi người thực hiện là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, người dùng chỉ được phép phê duyệt các lệnh do chính mình tạo lập và không được phê duyệt giao dịch do người dùng khác khởi tạo. Ngân hàng lưu ý, các giao dịch có giá trị thấp hơn các ngưỡng nêu trên vẫn được thực hiện theo quy trình hiện hành và không yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Lộc Phát (TPBank) cũng công bố đã sẵn sàng triển khai cơ chế phân loại giao dịch theo hình thức xác thực trên nền tảng TPBank Biz dành cho khách hàng tổ chức. Hệ thống TPBank Biz yêu cầu xác nhận khuôn mặt kết hợp mã OTP sẽ được áp dụng linh hoạt tùy theo từng nhóm khách hàng. Cụ thể, nhóm hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán đơn giản sẽ cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thực hiện chuyển tiền, giao dịch ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày; khi thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng (trên một lần hoặc trong ngày) và khi chuyển tiền quốc tế. Đối với nhóm tổ chức mới thành lập hoặc mới thiết lập quan hệ với TPBank trong vòng 12 tháng, yêu cầu xác nhận khuôn mặt của người đại diện hợp pháp được áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền, thanh toán có giá trị trên 50 triệu đồng/lần hoặc trên 100 triệu đồng/ngày...