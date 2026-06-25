Ngân hàng đã cho vay hơn 1 triệu tỉ đồng

Hơn 1 triệu tỉ đồng chảy vào nền kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm, ngành ngân hàng (NH) đã cho các cá nhân, doanh nghiệp (DN) vay thêm 1,08 triệu tỉ đồng. Dữ liệu từ NH Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 29.5, dư nợ tín dụng của hệ thống NH đối với nền kinh tế đạt 19,66 triệu tỉ đồng, tăng 5,71% so với cuối năm trước. Nhìn vào cơ cấu dư nợ tín dụng cho vay của tháng 4 có thể thấy dòng vốn chảy mạnh vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,31% so với cuối năm 2025; cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,03%; hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông dù tăng 1,77% nhưng dư nợ ở mức cao 4,974 triệu tỉ đồng; còn lại cho vay các dịch vụ khác với dư nợ 8,653 triệu tỉ đồng (tăng 5,28%)…

Một loạt biện pháp kỹ thuật được NHNN sửa đổi nhằm tránh áp lực lên lãi suất ẢNH: NGỌC THẮNG

Còn theo báo cáo tài chính của 27 NH niêm yết, nhóm NH tư nhân ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng tích cực hơn so với NH quốc doanh, đồng thời cho vay DN tăng nhanh hơn so với khối bán lẻ.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, cho biết tính đến cuối tháng 5, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM và TP.Đồng Nai đạt 5,981 triệu tỉ đồng, tăng 4,1% so với cuối năm 2025. Đây là tháng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 3 tháng trở lại đây với 1,57% (tháng 3 tăng 1,44%; tháng 4 tăng 1,28%). Huy động vốn trên địa bàn khu vực duy trì tốc độ tăng trưởng khá và tăng liên tục trong 3 tháng gần đây. Trong đó, tiền gửi bằng VND đạt 5,387 triệu tỉ đồng, chiếm 90,1% trong tổng huy động vốn trên địa bàn. Từ đó, các NH đã khai thác và sử dụng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho DN sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương. Tính đến cuối tháng 5, tổng dư nợ tín dụng của các NH trên địa bàn TP.HCM và TP.Đồng Nai đạt 6,117 triệu tỉ đồng, tăng 5,3% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay DN nhỏ và vừa đạt 1,369 triệu tỉ đồng, tăng 4,5% so với cuối năm 2025.

"Một nguyên nhân khác là môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, kinh tế vĩ mô ổn định và niềm tin chính sách; cùng với chất lượng dịch vụ và tiện ích của sản phẩm tiền gửi, cũng như việc triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng tại địa bàn, tiếp tục là điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn và tăng trưởng tín dụng trên địa bàn", ông Nguyễn Đức Lệnh nhận xét.

Hỗ trợ tránh áp lực lên lãi suất

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho hay nhu cầu tín dụng tăng tốc, đặc biệt là tín dụng trung dài hạn. Cầu tín dụng đang ở mức rất cao, phản ánh nhu cầu vốn cho đầu tư sản xuất - kinh doanh và bất động sản trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế được đẩy mạnh. Việc cơ cấu tín dụng nghiêng mạnh về kỳ hạn trung dài hạn cũng gây ra tình trạng căng thẳng về cân đối kỳ hạn, đẩy tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn liên tục tăng và làm trầm trọng thêm áp lực thanh khoản cơ cấu cho các NH.

Các động thái gần đây từ NHNN từ việc yêu cầu giảm lãi suất, tính tỷ lệ nguồn tiền Kho bạc Nhà nước… nhưng vẫn áp lực lên lãi suất huy động khi thiếu hụt vốn. Khi chính sách tiền tệ bị ràng buộc bởi các mục tiêu đa chiều và mâu thuẫn nhau, chính sách tài khóa là đòn bẩy trọng yếu để giải quyết căn nguyên của bài toán thanh khoản. Cụ thể, đơn vị này cho rằng Chính phủ cần đẩy nhanh mạnh mẽ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - đây vừa là yêu cầu phát triển kinh tế, vừa là kênh cơ chế duy nhất hiện tại có thể đảo ngược trạng thái bội thu của ngân sách nhà nước và đưa dòng tiền quy mô lớn trở lại lưu thông trong hệ thống NH.

"Cho đến khi có sự chuyển biến tích cực và rõ nét về tốc độ chi ngân sách, chúng tôi dự báo áp lực thanh khoản hệ thống NH sẽ tiếp tục duy trì ở mức căng thẳng, và mặt bằng lãi suất khó có thể hạ nhiệt một cách bền vững. Đây là rủi ro cần được phản ánh vào chi phí vốn của các NH thương mại và toàn nền kinh tế trong các quý còn lại của năm 2026", báo cáo của VDSC nhận định.

Để tránh áp lực lên lãi suất, mới đây NHNN đã có những tháo gỡ "kỹ thuật". Ngày 22.6, NHNN chính thức ban hành Thông tư 25/2026 nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40% là một sự đảo chiều so với lộ trình siết dần trước đây; đồng thời tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) khi loại trừ tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khỏi mẫu số LDR, cho phép loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Công ty chứng khoán Mirae Asset phân tích, tầm quan trọng của Thông tư 25 nằm ở việc tháo gỡ ràng buộc đang siết chặt khả năng cấp vốn dài hạn của hệ thống, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các chu kỳ đầu tư kéo dài đang tăng nhanh. Việc điều chỉnh này giúp các NH mở rộng dư địa tín dụng trung dài hạn. NH được dùng thêm phần vốn ngắn hạn chi phí thấp để tài trợ khoản vay trên 12 tháng, giảm nhu cầu chạy đua huy động kỳ hạn dài hoặc phát hành giấy tờ có giá lãi suất cao. Áp lực cạnh tranh huy động kỳ hạn dài giảm bớt sẽ giúp kiềm chế chi phí vốn đầu vào, từ đó hỗ trợ biên lãi ròng (NIM) của các NH, tạo điều kiện giảm nhẹ lãi vay ở các phân khúc trọng điểm. Việc cho phép loại trừ 80% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khỏi mẫu số LDR trực tiếp giảm áp lực thanh khoản trên sổ sách cho các NH nhận tiền gửi ngân sách lớn. Đây là điều chỉnh kỹ thuật nhưng có ý nghĩa thực chất, giúp các NH thương mại quốc doanh có thêm dư địa cho vay mà không vi phạm giới hạn LDR hiện hành. Tuy nhiên dùng nhiều vốn ngắn hạn cho tài sản dài hạn làm tăng rủi ro lệch pha kỳ hạn, đây chính là lý do NHNN từng siết tỷ lệ này giai đoạn 2019 - 2023.

Việc điều chỉnh tỷ lệ sử dụng tiền gửi ngắn hạn để cho vay trung dài hạn và quy định ở mức 40%, theo ông Nguyễn Đức Lệnh sẽ tác động tích cực đến quá trình khai thác và sử dụng vốn của các NH, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh theo định hướng của Chính phủ và NHNN. Trong đó, ổn định lãi suất, cùng với việc tuân thủ nghiêm và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất của NHNN, sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2026.