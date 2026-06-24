Nhiều ngân hàng quốc tế điều chỉnh dự báo giá vàng

Sáng nay 24.6, giá vàng, bạc thế giới nối tiếp đà giảm. Tại thời điểm 10 giờ 50 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay là 4.063,7 USD/ounce, giảm 46,7 USD (tương đương 1,13%); giá bạc giao ngay là 61,33 USD/ounce, giảm 0,13 USD (tương đương 0,2%) so với chốt phiên trước.

Trong nước, giá vàng miếng SJC được giữ nguyên như chốt hôm qua ở 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá bạc đồng loạt được Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải… điều chỉnh giảm. Khoảng 10 giờ 45, giá mỗi kg bán ra ở 64,1 - 64,2 triệu đồng, giảm 500.000 - 700.000 đồng, tùy thương hiệu.

Sáng nay, giá bạc giảm nhẹ so với chốt ngày 23.6 ẢNH: ĐAN THANH

Theo tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân, giá vàng, giá bạc liên tục giảm cho thấy thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn tái định giá mạnh sau khi các yếu tố bất định lớn đã dần được thị trường hấp thụ.

Động lực quan trọng nhất là sự suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nhiều tháng qua, giá vàng, bạc được hỗ trợ đáng kể bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và những lo ngại về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Khi các yếu tố này dần trở nên rõ ràng hơn, giới đầu tư có xu hướng chốt lời sau một giai đoạn tăng giá rất mạnh, khiến áp lực bán gia tăng đồng loạt trên toàn thị trường.

"Giá vàng, bạc đã tăng rất mạnh trong thời gian dài. Đợt giảm hiện nay mang tính điều chỉnh kỹ thuật, tái cân bằng danh mục nhiều hơn là sự đảo chiều xu hướng dài hạn. Những phiên giảm sâu thường xuất hiện khi các quỹ đầu tư lớn đồng loạt chốt lời sau khi thị trường mất đi động lực hỗ trợ ngắn hạn", ông Nhân nói.

Chuyên gia vàng Chu Phương đánh giá, việc Fed giữ nguyên lãi suất nhưng duy trì quan điểm thắt chặt thực chất là một tín hiệu mang tính "diều hâu" từ ngân hàng trung ương Mỹ, gây áp lực rõ rệt lên vàng, bạc.

Khi kỳ vọng lãi suất tăng lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng, bạc cũng tăng theo, đồng thời đồng USD và lợi suất trái phiếu có xu hướng mạnh hơn, khiến dòng tiền dịch chuyển khỏi kim loại quý.

"Trong ngắn hạn, giá vàng và bạc nhiều khả năng sẽ chịu áp lực điều chỉnh hoặc đi ngang yếu. Trung hạn sẽ phụ thuộc lớn vào việc Fed có thực sự tăng lãi suất hay không, thay vì chỉ dừng ở mức tín hiệu.

Nhà đầu tư cần theo dõi các dữ liệu lạm phát hàng tháng, chỉ số giá tiêu dùng PCE (một trong những thước đo lạm phát quan trọng nhất của Fed - PV), tin việc làm (bảng lương NFP) để đánh giá tiềm năng lãi suất của Fed", bà Phương nhấn mạnh.

Đồng loạt hạ dự báo giá vàng

Ông Nhân đánh giá, trước mắt, các ngưỡng 4.000 USD/ounce vàng và 60 USD/ounce bạc là các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Để phá vỡ và duy trì dưới những mốc này, thị trường cần thêm các tín hiệu tích cực rõ ràng từ kinh tế Mỹ, lạm phát giảm bền vững...

Rủi ro điều chỉnh vẫn còn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường vàng, bạc đã bước vào một chu kỳ giảm giá dài hạn. Xu hướng trung và dài hạn của kim loại quý vẫn được hỗ trợ từ nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương, nợ công toàn cầu cao và những bất ổn địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất.

Liên quan tới giá vàng, bạc, mới đây, nhiều ngân hàng quốc tế đã hạ dự báo. Trong báo cáo nghiên cứu vừa công bố, Deutsche Bank (Đức) dự báo, giá vàng trung bình sẽ đạt 4.300 USD/ounce trong quý 3/2026, giảm hơn 22% so với dự báo trước đó.

Sang quý 4/2026, ngân hàng kỳ vọng giá vàng tăng lên 4.800 USD/ounce, nhưng mức này vẫn thấp hơn khoảng 17% so với dự báo cũ.

Trung và dài hạn, giá vàng vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ, đặc biệt là nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương ẢNH: ĐAN THANH

Mục tiêu giá vàng quý 4/2026 của ngân hàng dựa trên giả định Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2026. Tuy nhiên, nếu Fed quyết định tăng lãi suất từ 3 - 4 lần, giá vàng có thể giảm sâu xuống còn 3.800 USD/ounce.

Trước đó, nhà băng này dự báo, giá vàng có thể tiến tới vùng 6.000 USD/ounce vào cuối năm.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa quý 3/2026, BMO Capital Markets (bộ phận đầu tư và dịch vụ thị trường vốn của Bank of Montreal - một trong những ngân hàng lớn nhất của Canada), cho biết, họ dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình khoảng 4.625 USD/ounce trong nửa cuối năm, giảm 5% so với dự báo trước đó.

Các nhà phân tích vẫn giữ nguyên dự báo rằng giá vàng sẽ trở lại ngưỡng 5.000 USD/ounce trong quý 1/2027.

Ngân hàng Canada này cũng hạ triển vọng ngắn hạn đối với bạc, hiện dự báo giá bạc sẽ đạt trung bình khoảng 69 USD/ounce trong quý 3/2026. Giá bạc được kỳ vọng sẽ phục hồi nhẹ trong quý cuối năm, với mức trung bình khoảng 71 USD/ounce.

Theo BMO Capital Markets, bạc sẽ tiếp tục phục hồi trong giai đoạn đầu năm 2027, đạt đỉnh vào quý 2/2027 với mức giá trung bình khoảng 74,8 USD/ounce.